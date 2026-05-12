Logo
Large banner

Višković: VRS imala najvažniju ulogu u odbrani Srpske

Autor:

ATV
12.05.2026 10:26

Komentari:

0
Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Vojska Republike Srpske imala je najvažniju ulogu u odbrani Srpske i sprečavanju fizičkog uništenja srpskog naroda na ovim prostorima, izjavio je vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković.

"VRS je formirana kao najsnažniji izraz narodne volje da odbrani i sačuva Republiku Srpsku, jedinu garanciju slobode, opstanka i života srpskog naroda zapadno od rijeke Drine", istakao je Višković u čestitki.

On je naveo da je VRS kroz Odbrambeno-otadžbinski rat trasirala svoj put u herojsku vječnost i pamćenje, te je poručio da svi imaju obavezu da čuvaju svetinju - Republiku Srpsku.

"Našim potomcima moramo da ostavimo u nasljeđe jaku i uspješnu Republiku Srpsku, sa stabilnom ekonomijom i privredom, modernom i dostupnom infrastrukturom i jednakim šansama za napredak i razvoj u svakoj lokalnoj zajednici. Samo na taj način moći ćemo da se odužimo svima koji su dali svoje živote za Srpsku", poručio je Višković.

Čestitku je uputio komandantu Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, brigadiru Goranu Maksimoviću i svim pripadnicima puka, ministru rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radanu Ostojiću, Boračkoj organizaciji Srpske, kao i nekadašnjim saborcima u redovima VRS.

VRS je formirana 12. maja 1992. godine i na kraju Odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Poginulo je, prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, 23.659 boraca.

Nakon 14 godina postojanja, VRS ušla je u sastav Oružanih snaga BiH, u kojim njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje Treći pješadijski Republika Srpska puk.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radovan Višković

Autoputevi Republike Srpske

Vojska Republike Srpske

Čestitka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Двије жене ходају улицом за вријеме јаког вјетра и кише. Једној вјетар ломи кишобран

Region

Snažne oluje praćene jakim vjetrovima izazvale štetu u Sloveniji

3 h

0
Министар правде Републике Српске Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Vojska odbranila narod i pravo srpske na postojanje

3 h

0
Ужас у Земуну: Изашао да запали цигару, па пао са терасе

Srbija

Užas u Zemunu: Izašao da zapali cigaru, pa pao sa terase

3 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Hronika

Pijan šetao ulicom sa bombom u ruci

3 h

0

Više iz rubrike

Министар правде Републике Српске Горан Селак

Republika Srpska

Selak: Vojska odbranila narod i pravo srpske na postojanje

3 h

0
Грађани на удару нових превара: Не насједајте на приче лажних рођака

Republika Srpska

Građani na udaru novih prevara: Ne nasjedajte na priče lažnih rođaka

4 h

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: VRS - simbol hrabrosti i žrtve srpskog naroda

4 h

0
Ален Шеранић

Republika Srpska

Šeranić: Izuzetno mali rizik od širenja hantavirusa, nema razloga za zabrinutost

5 h

0

  • Najnovije

14

02

Policija izuzima dokumentaciju iz opštine Ugljevik, pod istragom bivši načelnik

13

57

Snažno nevrijeme u Zagrebu: Vjetar nosio sve pred sobom, saobraćaj obustavljen

13

55

Pucali iz pištolja u porti hrama

13

53

Polio se benzinom i zapalio se: Nastradao muškarac kod Čačka

13

51

AMS Srpske uputio apel vozačima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner