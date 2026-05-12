Višković: VRS imala najvažniju ulogu u odbrani Srpske

Vojska Republike Srpske imala je najvažniju ulogu u odbrani Srpske i sprečavanju fizičkog uništenja srpskog naroda na ovim prostorima, izjavio je vršilac dužnosti direktora "Autoputeva Republike Srpske" Radovan Višković.

"VRS je formirana kao najsnažniji izraz narodne volje da odbrani i sačuva Republiku Srpsku, jedinu garanciju slobode, opstanka i života srpskog naroda zapadno od rijeke Drine", istakao je Višković u čestitki.

On je naveo da je VRS kroz Odbrambeno-otadžbinski rat trasirala svoj put u herojsku vječnost i pamćenje, te je poručio da svi imaju obavezu da čuvaju svetinju - Republiku Srpsku.

"Našim potomcima moramo da ostavimo u nasljeđe jaku i uspješnu Republiku Srpsku, sa stabilnom ekonomijom i privredom, modernom i dostupnom infrastrukturom i jednakim šansama za napredak i razvoj u svakoj lokalnoj zajednici. Samo na taj način moći ćemo da se odužimo svima koji su dali svoje živote za Srpsku", poručio je Višković.

Čestitku je uputio komandantu Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, brigadiru Goranu Maksimoviću i svim pripadnicima puka, ministru rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radanu Ostojiću, Boračkoj organizaciji Srpske, kao i nekadašnjim saborcima u redovima VRS.

VRS je formirana 12. maja 1992. godine i na kraju Odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Poginulo je, prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, 23.659 boraca.

Nakon 14 godina postojanja, VRS ušla je u sastav Oružanih snaga BiH, u kojim njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje Treći pješadijski Republika Srpska puk.