Amidžić i Šeldon potpisali sporazume o zajmu od ukupno 151,2 miliona evra

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i šef Kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Kristofer Šeldon potpisali su danas u Sarajevu tri sporazuma o zajmu čija je ukupna vrijednost 151,2 miliona evra.

Na Republiku Srpsku odnosi se Sporazum o zajmu za dodatno finansiranje za projekat unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina, a na FBiH sporazumi o zajmu za projekat održivog upravljanja otpadom, kao i projekat poboljšanja upravljanja putnom imovinom i rehabilitacije magistralnih puteva.

Projekat unapređenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti imovine vrijedan oko 40 miliona dolara, te da se nadovezuje na prethodni projekat realizovan u FBiH.

Ovaj projekat fokusiraće se na sisteme masovne procjene vrijednosti nekretnina, unapređenje digitalne geoprostorne platforme i elektronskih usluga, kao i na ulaganja u modernu infrastrukturu za očuvanje i digitalizaciju zemljišnih podataka u Republici Srpskoj.

Amidžić je novinarima rekao da je Svjetska banka jedan od najznačajnijih partnera za razvojne projekte, kako u Republici Srpskoj, tako i u FBiH, te istakao da posebno raduje ravnomjeran i uravnotežen odnos prema svim dijelovima u BiH.

"Ono što me posebno raduje je i jasna diversifikaciju kada govorimo o vrstama projekata", dodao je Amidžić.

Prema njegovim riječima, tu je projekat koji se odnose na putnu infrastrukturu, što je građanima često najvažnije pitanje, ali i projekti iz oblasti ekologije, odnosno unapređenja upravljanja čvrstim otpadom u kantonima i opštinama uključenim u projekat.

"Na kraju, tu je i segment koji se odnosi na pravnu sigurnost, odnosno masovnu procjenu vrijednosti nekretnina u Republici Srpskoj", rekao je Amidžić.

On smatra da je to primjer ispravnog pristupa i kvalitetnog partnerskog odnosa, u okviru kojeg je BiH od Svjetske banke uvijek bili prepoznati, kako u teritorijalnom smislu ravnomjerne zastupljenosti, tako i kroz raznovrsnost projekata.

"Moja lična zahvalnost upućena je prije svega gospodinu Šeldonu, ali i Svjetskoj banci na svim projektima koje smo do sada realizovali, onima koji su trenutno u procesu realizacije, kao i projektima koje ćemo tek zajedno realizovati", rekao je Amidžić.

Šeldon je rekao da će se projekat upravljanja čvrstim otpadom fokusirati prvenstveno na zatvaranje i rehabilitaciju nesanitarnih deponija, dogradnju i uređenje regionalnih sanitarnih deponija, kao i na povećanje odvajanja otpada na mjestu nastanka, uključujući reciklažu, kompostiranje i oporavak sekundarnih sirovina.

"Ovaj projekat omogućiće sigurno i sanitarno odlaganje više od 420.000 tona komunalnog čvrstog otpada godišnje. Takođe će povećati stopu reciklaže i ponovnog iskorištavanja otpada za 20 odsto, te unaprijediti pružanje ove vrste usluga za više od milion stanovnika", istakao je Šeldon novinarima.

On je naveo da će ovaj projekat pomoći opštinama da zamijene nesigurno odlaganje otpada na nesanitarnim deponijama modernim i održivim sistemima upravljanja otpadom, te dodao da će, osim zajma od 53 miliona dolara, biti obezbijeđen i grant od 1,56 miliona dolara kroz Globalno partnerstvo za pristupe zasnovane na rezultatima.

Prema njegovim riječima, projekat upravljanja putnom infrastrukturom u FBiH vrijedan je 81 milion dolara i nadovezuje se na projekat drumske infrastrukture u Republici Srpskoj, koji je odobren prošle godine.

"Ovaj projekat unaprijediće transportnu povezanost i modernizovati putnu infrastrukturu, što predstavlja osnovne pokretače ekonomskog rasta i otvaranja novih radnih mjesta", pojasnio je Šeldon i dodao da će pored zajma biti obezbijeđen i grant od 10 miliona dolara kroz Investicioni okvir za zapadni Balkan.

Prema njegovim riječima, ovim investicijama biće rehabilitovano ili dograđeno približno 150 kilometara prioritetnih dionica magistralnih puteva kako bi bile podignute na najviše standarde bezbjednosti i otpornosti.