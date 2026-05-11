ATV u posjedu Šmitovog izvještaja: Dodik pomenut 16 puta, Srbi i Hrvati "loši momci"

Ime Milorada Dodika je pomenuto 16 puta u izvještaju Kristijana Šmita Savjetu bezbjednosti koji je u posjedu ATV-a.

Šmit opisuje Dodika kao lidera SNSD-a koji je u aprilu 2026. u Donjoj Gradini koristio „eksplicitno secesionističku retoriku“. Smeta mu i što je "Siniša Karan nakon izbora obećao nastavak političke agende Milorada Dodika“.

Pisao je njemački državljanin i o presudi Miloradu Dodiku, apelacijama Ustavnom sudu BiH, te žalbi Dodikovog pravnog tima sudu u Strazburu.

Rukovodstvo Republike Srpske ponovo je optuženo za secesionističku retoriku, a posebno se izdvajaju izjave Dodika o "ujedinjenju srpskog naroda" i predstavljanje Republike Srpske kao prelazne faze ka trajnoj uniji sa Srbijom.

"Dodik, i nakon gubitka funkcije, nastavio je da ima faktički politički uticaj nad Vladom Republike Srpske i SNSD-om", navodi se u izvještaju koji je u posjedu ATV-a.

Smeta Šmitu i Javni servis republike Srpske, a ono što je bizarno, zabrinut je Nijemac zbog saradnje MUP-a Republike Srpske sa mađarskim bezbjednosnim "strukturama zbog problema nadležnosti".

Hrvati "blokiraju", Bošnjaci "cvijeće"

U izvještaju, Šmit navodi da HDZ blokira, zajedno sa SNSD-om Dom naroda BiH, te da su odbili zakon o tzv. državnoj imovini.

"Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH praktično služi kao mehanizam blokade, jer su SNSD i HDZ BiH čestim napuštanjem sjednica onemogućavali usvajanje zakona potrebnih za evropski put BiH", navodi se u izvještaju.

Pominje i etničke netrpeljivosti i sukobe, spomenik Slobodanu Praljku u Čapljini, te govori o političkim unapređenjima u policijskim strukturama u nekoliko kantona.

Bošnjaci su opet "pošteđeni" u njegovom izvještaju, bez prevelikog spominjanja. Kao po običaju, Šmitu su za sve krivi Srbi i pomalo Hrvati.