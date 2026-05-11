Logo
Large banner

ATV u posjedu Šmitovog izvještaja: Dodik pomenut 16 puta, Srbi i Hrvati "loši momci"

Autor:

ATV
11.05.2026 19:41

Komentari:

1
АТВ у посједу Шмитовог извјештаја: Додик поменут 16 пута, Срби и Хрвати "лоши момци"
Foto: ATV, Tanjug/AP/

Ime Milorada Dodika je pomenuto 16 puta u izvještaju Kristijana Šmita Savjetu bezbjednosti koji je u posjedu ATV-a.

Šmit opisuje Dodika kao lidera SNSD-a koji je u aprilu 2026. u Donjoj Gradini koristio „eksplicitno secesionističku retoriku“. Smeta mu i što je "Siniša Karan nakon izbora obećao nastavak političke agende Milorada Dodika“.

Pisao je njemački državljanin i o presudi Miloradu Dodiku, apelacijama Ustavnom sudu BiH, te žalbi Dodikovog pravnog tima sudu u Strazburu.

Rukovodstvo Republike Srpske ponovo je optuženo za secesionističku retoriku, a posebno se izdvajaju izjave Dodika o "ujedinjenju srpskog naroda" i predstavljanje Republike Srpske kao prelazne faze ka trajnoj uniji sa Srbijom.

"Dodik, i nakon gubitka funkcije, nastavio je da ima faktički politički uticaj nad Vladom Republike Srpske i SNSD-om", navodi se u izvještaju koji je u posjedu ATV-a.

Smeta Šmitu i Javni servis republike Srpske, a ono što je bizarno, zabrinut je Nijemac zbog saradnje MUP-a Republike Srpske sa mađarskim bezbjednosnim "strukturama zbog problema nadležnosti".

Hrvati "blokiraju", Bošnjaci "cvijeće"

U izvještaju, Šmit navodi da HDZ blokira, zajedno sa SNSD-om Dom naroda BiH, te da su odbili zakon o tzv. državnoj imovini.

"Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH praktično služi kao mehanizam blokade, jer su SNSD i HDZ BiH čestim napuštanjem sjednica onemogućavali usvajanje zakona potrebnih za evropski put BiH", navodi se u izvještaju.

Pominje i etničke netrpeljivosti i sukobe, spomenik Slobodanu Praljku u Čapljini, te govori o političkim unapređenjima u policijskim strukturama u nekoliko kantona.

Bošnjaci su opet "pošteđeni" u njegovom izvještaju, bez prevelikog spominjanja. Kao po običaju, Šmitu su za sve krivi Srbi i pomalo Hrvati.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kristijan Šmit

Savjet bezbjednosti UN

Milorad Dodik

SNSD

HDZ BiH

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Svijet

Kaja Kalas o odlasku Šmita, spominje PIK

2 h

1
Предсједник ХЗД-а Драган Човић

BiH

HDZ BiH o odlasku Šmita: Kancelariju OHR-a izmjestiti!

2 h

7
Додик: Сорека, вријеме је за Pizzu Responsabilitа

Republika Srpska

Dodik: Soreka, vrijeme je za Pizzu Responsabilita

5 h

6
Тадић: Покајаће се они који су вјеровали да је Шмит јачи од Српске

Republika Srpska

Tadić: Pokajaće se oni koji su vjerovali da je Šmit jači od Srpske

6 h

1

Više iz rubrike

Предсједник ХЗД-а Драган Човић

BiH

HDZ BiH o odlasku Šmita: Kancelariju OHR-a izmjestiti!

2 h

7
Од Израела до Србије: Ко је Емануел Жофре?

BiH

Od Izraela do Srbije: Ko je Emanuel Žofre?

7 h

3
Емануел Жофре сљедећи високи представник у БиХ?

BiH

Emanuel Žofre sljedeći visoki predstavnik u BiH?

8 h

12
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић

BiH

Vulić: Nastavićemo da se borimo kako bismo ispravili Šmitovu nepravdu

8 h

0

  • Najnovije

19

43

Makron izgubio živce na samitu, prekinuo govor zbog publike

19

41

ATV u posjedu Šmitovog izvještaja: Dodik pomenut 16 puta, Srbi i Hrvati "loši momci"

19

37

Cvijanović: Od Evropljana želimo čuti da se proces donošenja odluka mora vratiti u domaće institucije

19

26

Stanivuković čeka SDS da se "urazumi"

19

11

Borac titulu proslavlja 26. maja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner