Vulić: Nastavićemo da se borimo kako bismo ispravili Šmitovu nepravdu

SNSD će nastaviti naš put borbe i činjenicu da ćemo i dalje nastaviti institucionalno i pravno da se borimo kako bismo ispravili svu nepravdu i sva zlodjela koje je Kristijan Šmit načinio prema Srpskoj - rekla je šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

- Ono što je činjenica, on je došao bez relevantne rezolucije Savjeta bezbjednosti i bez nje i odlazi - rekla je Vulićeva reagujući na najavu Šmita da podnosi ostavku.

Ističe da je prvo pitanje rješenje i poništavanje svih akata koje je pustio u pravni promet, a koje je, kako je istakla, Sarajevo objeručke prihvatilo.

- Drugo pitanje, je Ustavni sud koji konačno odlaskom Šmita može da se vrati u pravna i ustavna načela djelovanja kako bi slobodno i nepristrasno radili. Treće pitanje, kome je Šmit uplatio stotine miliona maraka na nepoznate i nepostojeći račun. S kim je bio u dilu i da li to ide njemu ili... evo pitaćemo državu Njemačku da li oni znaju kuda ide taj novac? - pita Vulićeva.

Svakako, poručuje da će pitanje koje će biti aktuelno i koje će posebno da obrađuju enormna nabavka novih tehnologija za CIK.

- Nigdje ne bijelom svijetu 17 miliona ne može biti manje od šest. To samo može u CIK-u koja je Šmitova. Takođe, pitanje koje ostaje otvoreno jeste, da li je povrijeđen Zakon o zaštiti ličnih podataka. Mi koji smo glasali za taj Zakon tvrdimo da jeste, a CIK-om ćemo se baviti u narendom periodu. Očekujemo da se BiH konačno vrati u ustavne okvire - poručila je ona.