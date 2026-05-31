Žarko Jovanović iz Doboja pobjednik maratona "Stazama Branka Ćopića"

Žarko Jovanović iz Doboja pobjednik je 14. Maratona "Stazama Branka Ćopića" i prvak Republike Srpske u maratonu.

Jovanović je stazu od 42,2 kilometra pretrčao za dva časa 46 minuta i 40 sekundi, te tako oborio rekord od prošle godine od dva časa i 48 minuta, koji je držao, prenosi Srna.

On je rekao je da je organizacija bila dobra i da je kontrolisano išao na plasman.

Drugo mjesto u muškoj konkurenciji osvojio je Davor Vidović iz Banjaluke, a treće mjesto pripalo je Milošu Veleušiću iz Banjaluke.

U ženskoj konkurenciji, najbolja na maratonskoj trci bila je Emina Ćehajić Gradinović iz Bihaća, a druga je Kristina Podvorac iz Banjaluke, dok se na treće mjesto plasirala Sandra Bijelić iz Banjaluke.

U polumaratonskoj trci na 21,1 kilometar, najbrži je bio Velid Žigić iz Kostajnice a u ženskoj konkurenciji Snježana Pisarović iz Mrkonjić Grada.

U Trci građana na pet kilometara najbrži je bio Miloš Klindo iz Gradiške, a u ženskoj konkurenciji Marija Subotić.

Zamjenik načelnika opštine Novi Grad Bojan Lukač rekao je na otvaranju manifestacije da je ova lokalna zajednica još jednom dokazala da je opština sporta.

"Maraton `Stazama Branka Ćopića` nije samo sportska manifestacija. Svi učesnici danas su se prisjetili d‌jela Branka Ćopića i imali priliku da uživaju u prirodnim ljepotama", naveo je Lukač.

Predsjednik Atletskog kluba "Sloboda" iz Novog Grada Nemanja Mijić rekao je da je na startu maratona u Hašanim, rodnom mjestu književnika Branka Ćopića, bilo 26 trkača, a na startu polumaratona kod Rađenović mosta 64 trkača, dok je u trci građana učestvovalo 116 trkača.

Generalni sekretar Atletskog saveza Republike Srpske Dalibor Vrhovac rekao je da je maraton ujedno i prvenstvo Republike Srpske, te da očekuje da će biti i prvenstvo BiH u maratonu.