Eksplozija u Banjaluci: Bačena bomba na objekat u izgradnji

Autor:ATV
Komentari:0
Banjalučka policija intenzivno traga za napadačem ili više njih koji su tokom noći aktivirali eksplozivnu napravu na objektu u izgradnji.
"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela ’Izazivanje opšte opasnosti’ i identifikovanju izvršioca", saopšteno je iz PU Banjaluka.
Dodaju kako je juče ujutro prijavljeno da je nepoznato lice ili više njih u Banjaluci tokom noći u objektu u izgradnji aktiviralo eksplozivnu napravu, za sada nepoznatih karakteristika, usljed čega su nastala oštećenja na navedenom objektu.
O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
41 min0
BiH
44 min1
Hronika
50 min0
Republika Srpska
52 min0
Hronika
50 min0
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Najnovije
11
22
11
21
11
21
11
12
11
12
Trenutno na programu