Eksplozija u Banjaluci: Bačena bomba na objekat u izgradnji

Banjalučka policija intenzivno traga za napadačem ili više njih koji su tokom noći aktivirali eksplozivnu napravu na objektu u izgradnji.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog djela ’Izazivanje opšte opasnosti’ i identifikovanju izvršioca", saopšteno je iz PU Banjaluka. Dodaju kako je juče ujutro prijavljeno da je nepoznato lice ili više njih u Banjaluci tokom noći u objektu u izgradnji aktiviralo eksplozivnu napravu, za sada nepoznatih karakteristika, usljed čega su nastala oštećenja na navedenom objektu. O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

