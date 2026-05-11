Milan (39) iz Zaječara parkirao auto i nestao bez traga: U toku velika potraga

Zaječarac Milan Prvanov (39) nestao je prije dva dana i policija intenzivno traga za njim.

- Nestanak je prijavljen prije dva dana i intenzivno se radi na pronalaženju nestale osobe - rečeno je u policiji.

Podatak da se ovom čovjeku gubi trag objavljen je upravo na društvenim mrežama, a zvaničnog saopštenja nema od nadležnih. Nije se oglasila ni porodica, ali su njegove kolege iz firme gdje on radi apelovale putem društvenih mreža.

Automobil nestalog Milana pronađen je parkiran u ataru zaječarskog sela Nikoličevo. Postoje male indicije da se Milan kreće pravcem Nikoličevo - Metovnica.

Prijatelji, kolege i svi koji su nestanak prijavili na društvenim mrežama apeluju na sve mještane, lovce, planinare, slučajne prolaznike da ukoliko vide ovog čovjeka odmah pozovu policiju.

Bilo kakva informacija, i najmanja, bila bi od velikog značaja za nadležne.

