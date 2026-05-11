Logo
Large banner

Teška nesreća u Hrvatskoj: Vatrogasci rezali lim auta, ima mrtvih

Autor:

ATV
11.05.2026 08:05

Komentari:

0
Тешка несрећа у Хрватској: Ватрогасци резали лим аута, има мртвих
Foto: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na cesti između Rajsavavca i Radnovca a nedaleko Jakšića

Kako javlja požeški.hr u nesreći su sud‌jelovala dva automobila.

Prizori s mjesta događaja su strašni, a na terenu su sve žurne službe, od policije do vatrogasaca.

Hitna je u požešku bolnicu, prema prvim informacijama prevezla dva vozača.

Zbog težine povreda, jedna osoba je preminula u požeškoj bolnici, potvrdili su iz policije.

Vatrogasci su morali rezati smrskana vozila kako bi izvukli ozlijeđene osobe. Put je zatvoren zbog obavljanja uviđaja, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.

Пчела

Region

Muškarac u Crnoj Gori preminuo nakon ujeda pčele

- Zbog saobraćajne nesreće u mjestu Rajsavac zatvorena je dionica DC51 između mjesta Jakšić i Ferovac. Saobraćaj teče obilazno lokalnim prometnicama - dodali su.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Hrvatska

udes

sudar

uviđaj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мушкарац у Црној Гори преминуо након уједа пчеле

Region

Muškarac u Crnoj Gori preminuo nakon ujeda pčele

3 h

0
Ми Хрвати Србима никад нећемо бити до кољена: Питање запалило мреже

Region

Mi Hrvati Srbima nikad nećemo biti do koljena: Pitanje zapalilo mreže

12 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Oprez ako putujete kroz Hrvatsku: Na novu prevaru ne nasjedajte

18 h

0
Шок у Хрватској: Пронађена четири тијела

Region

Šok u Hrvatskoj: Pronađena četiri tijela

20 h

0

  • Najnovije

11

22

Žena sa kruzera smrti se bori za život: Zaražena hantavirusom, stanje joj se naglo pogoršalo

11

21

Bizarna situacija u Hrvatskoj: Nezadovoljan igrač nakon poluvremena otišao - kući

11

21

Dodik: Nastavićemo da gradimo naše odnose sa Rusijom na najbolji mogući način

11

12

Uručeno odlikovanje Dmitrijeviču: Izraz ljubavi i privrženosti Srpske Rusiji

11

12

Dodik o odlasku Šmita iz BiH: Padaj silo i nepravdo - Srpska je vječna!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner