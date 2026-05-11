Teška nesreća u Hrvatskoj: Vatrogasci rezali lim auta, ima mrtvih

Autor:ATV
Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na cesti između Rajsavavca i Radnovca a nedaleko Jakšića
Kako javlja požeški.hr u nesreći su sudjelovala dva automobila.
Prizori s mjesta događaja su strašni, a na terenu su sve žurne službe, od policije do vatrogasaca.
Hitna je u požešku bolnicu, prema prvim informacijama prevezla dva vozača.
Zbog težine povreda, jedna osoba je preminula u požeškoj bolnici, potvrdili su iz policije.
Vatrogasci su morali rezati smrskana vozila kako bi izvukli ozlijeđene osobe. Put je zatvoren zbog obavljanja uviđaja, izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.
- Zbog saobraćajne nesreće u mjestu Rajsavac zatvorena je dionica DC51 između mjesta Jakšić i Ferovac. Saobraćaj teče obilazno lokalnim prometnicama - dodali su.
