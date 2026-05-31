Banjalučki hram Svete Trojice obilježio krsnu slavu

Banjalučki hram Svete Trojice obilježio je krsnu slavu Silazak Svetog Duha na apostole, koji se proslavlja pedeseti dan po Vaskrsu.

U prisustvu brojnih vjernika služena je Sveta arhijerejska liturgija, koju je predvodio Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem. Nakon liturgije prelomljen je slavski kolač.

Episkop marčanski Sava, vikarni episkop mitropolita banjalučkog, rekao je u obraćanju da se danas proslavljaju Sveta Trojica, Otac, Sin i Duh Sveti i čestitao praznik okupljenim vjernicima.

"Bog je svjetlost i kada je sa nama ne treba da se plašimo" rekao je vladika Sava

Proslavi slave hrama prisustvovao je i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Hram Svete Trojice u Banjaluci jedna je od najznačajnijih pravoslavnih svetinja u gradu, čija istorija svjedoči o stradanju, obnovi i istrajnosti vjernika.

Prvi hram počeo je da se gradi 1925. godine, a radovi su završeni 1929. godine. Bio je smješten u samom centru grada i simbol pravoslavne zajednice u gradu.

Tokom bombardovanja 12. aprila 1941. godine hram je teško oštećen, a ubrzo nakon toga ustaške vlasti su ga potpuno srušile, te je na njegovom mjestu podignut spomenik palim borcima, pa obnova na toj lokaciji nije bila dozvoljena.

Šezdesetih godina donosi se odluka da se podigne novi hram, te je gradnja započela 1963. godine u blizini Gradskog stadiona, a završena je 1969. godine.

Uz njega se nalazi Vladičanski dvor episkopa banjalučkog.

U centru grada, na mjestu prvog hrama, kasnije je obnovljen Hram Hrista Spasitelja /1993–2004/, čime je vraćen istorijski značaj originalne lokacije.

Banjaluka tako danas ima dva hrama koji zajedno čuvaju uspomenu na prošlost i svjedoče o istrajnosti pravoslavne zajednice, piše Srna.