Javni poziv za dodjelu placeva na sjednici banjalučke Skupštine

ATV
29.05.2026 20:17

Панорама Бањалуке.
Foto: ATV

Komisija za dodjelu besplatnih placeva za izgradnju porodičnih objekata u Banjaluci održala je danas drugu sjednicu na kojoj je potvrđeno da će se Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu besplatnih placeva naći na sjednici Skupštine grada koja je zakazana za 10. juna.

„Na prvoj sjednici su određene smjernice kako treba da izgleda konkurs na osnovu odluke Skupštine grada Banjaluka i do današnje sjednice nekoliko gradskih odjeljenja trebalo je da spremi svu potrebnu dokumentaciju, odluku, javni konkurs i sve ono potrebno da se na Skupštini grada 10. juna raspiše javni poziv. Međutim, na današnjem zasijedanju Komisije uvidjeli smo još mnogo nedostataka i nelogičnosti u samim dokumentima, tako da je dat rok gradskim službama da otklone određene nedostatke, upotpune odluke i usklade ih sa pravilnicima te da ih ponovo dostave Komisiji i, posle našeg pregleda, da dokumenti idu Komisiji za propise i, posle njihovog odobrenja, trebalo bi da se ti dokumenti nađu na Skupštini grada“, rekao je predsjednik Komisije za dodjelu besplatnih placeva Nenad Talić.

Сједница Комисије
Sjednica Komisije

Nakon što Skupština usvoji dokumente, kroz nekoliko dana biće raspisan i javni konkurs za dodjelu placeva, posebno jer se očekuje podrška ovom projektu od skupštinske većine predvođene SNSD-om zajedno sa koalicionim partnerima.

Talić je podsjetio i da je ovaj projekat omogućen nakon što su u Narodnoj skupštini Republike Srpske donesene izmjene Zakona o stvarnim pravima, ali i nakon odluke Skupštine grada Banjaluka da imenuje Komisiju za dodjelu placeva.

