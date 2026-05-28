Banjaluka: Komšija, ne troši toliko vode, prijaviću te

Bilo je dovoljno manje od sedam dana da se Banjaluka zagrije na ljetnim temperaturama i da grad počne sa apelima za štednju vode. Svako ljeto ista priča, isti apel i iste prijetnje. Gradski štab za vanredne situacije već je usvojio set preventivnih mjera s ciljem očuvanja urednog vodosnabdijevanja na području Banjaluke tokom predstojećeg sušnog perioda.

Gradski štab za vanredne situacije jednoglasno je usvojio prijedlog da se donese odluka o mjerama štednje i ograničene potrošnje vode iz javne vodovodne mreže tokom sušnog perioda. Uputili su apel građanima i privrednim subjektima da vodu koriste racionalno i odgovorno kako bi vodosnabdijevanje ostalo stabilno tokom ljetnih mjeseci, navodi se na sajtu Grada Banjaluka.

Građani su već navikli na apele koji se ponavljaju iz godine na godinu. Navikli su i da zalijevaju bašte i cvijeće, ali i da se rashlade u privatnim bazenima. Svjesni su da vodu ne treba rasipati i da niko ne bi trebalo da se suočava sa njenom nestašicom.

Evo šta su poručili Banjalučani:

„Volio bi da svi imaju vode. Volio bi da se svi domaćinski ponašamo“.

„Mislim da je to stvarno pametno jer dosta ljudi troši vodu bez ikakvih potreba“.

„Ja mislim da je odavno uvedena ta praksa korištenja vode u zlim namjerama“.

„Voda bi se trebala čuvati u to doba. Ovaj narod nije normalan svakako i ja ih uopšte ne podnosim“.

Dok iz grada apeluju, a ljeto nije ni počelo, pravnici poručuju da mogućnosti i osnova za ograničavanje potrošnje vode ne postoji. Isto kao ni mogućnost da bilo ko bude kažnjen jer ne poštuje apel gradskog štaba za vanredne situacije. Ukoliko to ne bude jasno propisano.

„Svaki građanin normalno ima pravo da neograničeno koristi svoju vodu koju normalno plaća. Vi imate pravo da potrošite vodu i da platite vodu. Naravno da svijest građana treba da bude takva. Ali u tim momentima ako dođemo u stanje elementarne nepogode i suše i onda u tom momentima se donose takve odluke. I tim odlukama koje budu donesene tek kada proglasite stanje elementarne nepogode suše , možete donijeti odluku kojim ćete propisati sankcije i način korištenja vode“, rekao je Stojan Vukajlović, advokat.

U Banjaluci je vodovodna mreža stara u prosjeku 50 godina, istog godišta su i pumpe, a cijevi broje bogatih 70 godina, pa tako pola vode ide na gubitke, tačnije 53,63 %. Poskupljenje vode ipak daje rezultate, poručuju iz Vodovoda. Idealno nije, ali minus je u prva četiri mjeseca ove godine 250 hiljada KM, dok je u istom periodu prošle godine minus bio gotovo dva miliona maraka. Da bi Banjaluka imala riješeno vodosnabdijevanje potrebno je pola milijarde KM i 25-30 godina. Za sada Banjalučanima samo nada da suvih česmi neće biti.

„Grad Banjaluka će imati uredno vodosnabdijevanje sa ovog područja Tunjica. Nismo mi sad za to da ne treba zaliti baštu nikako, ali je malo treba zaliti, a ne da je natapamo. Da je normalno zalijemo i sugerišem na građane da mi potrošnju uduplamo naveče, a to je u večernjim časovima od 19 do 23 i te pikove, kako ih mi nazivamo, nemoguće da i jedan sistem isprati“, rekao je Radovan Majkić, direktor preduzeća Vodovod a.d. Banjaluka.

Kubik vode u Banjaluci košta 1,35 KM. I to nije dovoljno da zakrpi sve rupe u Vodovodu . Bitno je da redukcija, barem po obećanjima, neće biti. Ali i dalje ima besplatnih priključaka, ali i minusa. O tome u nekoj drugoj priči.