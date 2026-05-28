Konferencija u Banjaluci povodom 25 godina rada Banjalučke Berze

ATV
28.05.2026 10:19

Конференција поводом 25 година рада Бањалучке берзе
Foto: ATV

U Banjaluci je danas počela svečana konferencija povodom obilježavanja 25 godina postojanja i uspješnog rada Banjalučke berze, koja je tokom protekle dvije i po decenije postala ključni segment finansijskog tržišta Republike Srpske.

Skup je okupio oko 250 učesnika, među kojima su najistaknutiji predstavnici finansijskog i ekonomskog sektora regiona.

Konferenciji prisustvuju ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović, direktor Komisije za hartije od vrijednosti, kao i direktori berzi iz Beograda, Zagreba, Ljubljane i Sjeverne Makedonije.

