Počeo prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banjaluci

U Banjaluci je danas počeo prvi Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, organizovan pod pokroviteljstvom Gold institut za međunarodnu saradnju.
Predsjedavajući skupa je Majkl Flin, američki general i bivši savjetnik Donalda Trampa za nacionalnu bezbjednost.
Tokom otvaranja samita organizovan je svečani prijem i radna večera.
Goste je dočekao predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
Više od stotinu učesnika iz 20 zemalja stiglo je u Banjaluku. Iz SAD i Evrope na samitu učestvuju istaknuti pojedinci iz svijeta politike, bezbjednosti, diplomatije i biznisa.
Na današnjoj ceremoniji otvaranja obratiće se predsjednik „Gold instituta“ Eli Gold i Ana Trišić Babić iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.
General Flin govoriće o budućnosti transatlantske bezbjednosti u multipolarnom svijetu, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović o diplomatskoj i ekonomskoj viziji Republike Srpske, dok će predsjednik Vlade Savo Minić učestvovati u završnim obraćanjima koja bi trebalo da odrede okvir za nastavak transatlantskog dijaloga sa Balkanom.
Sa učesnicima samita sutra bi, po povratku iz Moskve, trebalo da razgovara i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
U Banjaluci je otvorena Kancelarija Gold instituta za međunarodnu strategiju Evropa, čime je Banjaluka postala prvi evropski predstavnik ove vašingtonske organizacije.
