Cijene smještaja na Jadranu ponovo eksplodirale

29.05.2026 20:39

Foto: Pexels/Photo by Aleksei Pribõlovski

Turistička sezona na Jadranu ulazi u puni zamah, a prvi podaci pokazuju blagi porast dolazaka i noćenja, ali i sve veće nezadovoljstvo dijela turista zbog cijena smještaja.

Iako pojedine regije bilježe rast posjeta, mali iznajmljivači sve češće upozoravaju da jul nije ispunio očekivanja i da popunjenost nije na nivou prošlogodišnje.

Uprkos apelima nadležnih da se cijene smanje za 10 do 20 odsto, dio privatnog smještaja na obali zadržao je iste ili čak podigao cijene, što je izazvalo reakcije gostiju.

"U Dalmaciji odmara već 50.000 turista. Od toga 12.000 u Splitu, gd‌je su za jedno noćenje morali odvojiti minimalno 90 evra (180 KM). I dobro su prošli", navodi se u izvještajima.

"600 evra (1.200 KM) za tri noći. Skupo je, ali ne previše jer smo u centru grada pa smo to i očekivali. Lijepo je, divno mjesto i sretni smo", kaže Mihael (Michael) iz Irske za RTL.

Betina (Bettina) iz Njemačke za dvije noći platio je 300 evra, a na pitanje da li smatra da je skupo, kratko odgovara: "Da, skupo je!".

Oto (Otto) iz Estonije za četiri osobe izdvojio je 350 evra (700 KM) za dvije noći, uz komentar: "Bilo bi lijepo da je jeftinije".

