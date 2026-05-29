Zabranjena prodaja alkohola i energetskih pića maloljetnicima u Hrvatskoj

29.05.2026 11:51

Алкохол пиво
Foto: pexels/Ketut Subiyanto

Hrvatski sabor izglasao je danas izmjene Zakona o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlašćenje da regulišu prodaju alkoholnih pića u trgovinama, odnosno zabrane prodaju alkohola, ali i energetskih pića, mlađima od 18 godina.

Izmjene Zakona o trgovini poslanici su podržali jednoglasno.

Ovim se izmjenama jedinicama lokalne samouprave omogućuje da putem svojih predstavničkih tijela donose odluke u koje vrijeme trgovine na njihovom području smiju da prodaju alkoholna pića, a radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine ili zaštite životne sredine.

Izmijenjenim zakonom se dodatno jača i zaštita maloljetnika pa se tako trgovcima uvodi obveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procijene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjanom identifikacijom ne dokaže suprotno. To će važiti i za automatizovane kase.

Takođe, propisuje se dužnost trgovcu i da prilikom prodaje alkoholnih pića putem interneta na svojoj stranici obezbijedi provjeru punoljetnosti putem informaconog sistema e-Građani.

