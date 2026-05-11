Muškarac u Crnoj Gori preminuo nakon ujeda pčele

Četrdesetsedmogodišnji Bjelopoljac iz bistričkog zaoseka Stubo preminuo je juče nakon ujeda pčela.

To je “Vijestima” potvdio izvor iz policije.

"Vijesti" nezvanično saznaju da su nakon poziva ekipe Službe hitne pomoći pokušale da reanimiraju muškarca, koji već tada nije davao znakove života, nakon čega im je jedino preostalo da konstatuju smrt.

Bjelopoljca su privatnim vozilom transportovali prema Bolnici, a ljekari hitne pomoći su ga susreli u mjestu Rasovo.