Horoskop za 11. maj: Evo šta nam zvijezde poručuju

ATV
11.05.2026 07:39

Foto: pexels/Damir K

Šta nam zvijezde poručuju danas?

Ovan

Na poslu su dobre prilike pred vama, ali ćete najviše postići ako djelujete mirno i bez nametanja. Oni koji su slobodni mogu uživati u mirnijoj i suptilnoj komunikaciji s nekim novim. Oni koji su u vezama mogu očekivati više bliskosti kroz zajednički mir nego kroz izlaske. Potrebno vam je više odmora.

Bik

Na poslu je pred vama jedan od povoljnijih dana u sedmici, posebno za razgovore i nove kontakte. Oni koji su slobodni mogu upoznati zanimljivu osobu kroz prijatelje ili zajednička interesovanja. Oni koji su u vezama mogu uživati u opuštenoj i stabilnoj atmosferi. Zdravlje je odlično.

Blizanci

Na poslu ćete ostaviti dobar utisak kroz komunikaciju i nastup pred drugima. Oni koji su slobodni mogu privući pažnju osobe koja ih duže posmatra. Oni koji su u vezama mogu očekivati više pažnje i zanimljivih razgovora s partnerom. Zdravlje je odlično.

Rak

Na poslu je dobar trenutak za planiranje i razgovore o saradnji, ali pazite da ne obećate previše. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu koja ih intelektualno inspiriše. Oni koji su u vezama mogu očekivati prijatan i podsticajan razgovor s partnerom. Moguće su blage probavne tegobe.

Lav

Na poslu ćete više postići tihim i promišljenim pristupom nego velikim istupanjem. Oni koji su slobodni mogu osjetiti jaku privlačnost prema nekome ko djeluje misteriozno. Oni koji su u vezama mogu uživati u dubljoj i intimnijoj atmosferi s partnerom. Zdravlje je odlično.

Djevica

Na poslu je odličan dan za dogovore, pregovore i rješavanje važnih pitanja. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu kroz poslovno okruženje. Oni koji su u vezama mogu lakše postići dogovor s partnerom. Zdravlje je odlično.

Vaga

Na poslu ćete lako i produktivno završavati obaveze. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu kroz svakodnevno okruženje ili slučajan susret. Oni koji su u vezama mogu očekivati mirniju i skladnu atmosferu. Obratite pažnju na donji dio leđa.

Škorpija

Na poslu će vam kreativnost i originalnost donijeti dobre rezultate. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu koja će na njih ostaviti snažan utisak. Oni koji su u vezama mogu očekivati više emocionalne bliskosti. Zdravlje je odlično.

Strijelac

Na poslu ćete teže održavati fokus jer će vam pažnja biti usmjerena na privatni život. Oni koji su slobodni mogu uživati u prijatnoj atmosferi u krugu bliskih ljudi. Oni koji su u vezama mogu očekivati toplo i mirno veče s partnerom. Moguća je ukočenost u donjem dijelu leđa.

Jarac

Na poslu će komunikacija biti vaša najveća prednost i donijeti konkretne rezultate. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu koja djeluje pouzdano i stabilno. Oni koji su u vezama mogu očekivati ozbiljan i iskren razgovor s partnerom. Zdravlje je odlično.

Vodolija

Na poslu ćete imati dobar uvid u finansije i mogućnost da napravite pametan plan. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu koja im uliva sigurnost. Oni koji su u vezama mogu očekivati mirniju i stabilnu atmosferu. Zdravlje je odlično.

Ribe

Na poslu će vam intuicija pomoći da donesete dobre odluke i bolje procijenite ljude. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu s kojom će odmah osjetiti bliskost. Oni koji su u vezama mogu očekivati više topline i razumijevanja. Zdravlje je odlično.

