Logo
Large banner

Ovako izgleda borba protiv hantavirusa u Španiji

Autor:

ATV
11.05.2026 07:31

Komentari:

0
Хантавирус крузер смрти
Foto: Tanjug/Qasem Elhato via AP

Četrnaestoro Španaca koji su bili na kruzeru na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus nalaze se u vojnoj bolnici "Gomez Ulja" u Madridu. Očekuje se da će tamo provesti oko šest nedjelja, a španski mediji su objavili i protokol koji će se poštovati.

Protokol za oboljele od hantavirusa koji je odobrila španska Komisija za javno zdravlje isti je kao onaj koji se koristi za ebolu i kovid 19. Prvi korak po dolasku u bolnicu jeste podvrgavanje pi-si-ar testu, koji će biti ponovljen nakon sedam dana. Takođe će biti obavljena analiza krvi i kompletan pregled, uključujući i kontrolu vitalnih parametara.

Брак

Društvo

Alarmantan trend u Srpskoj: Polovina brakova ne potraje ni 10 godina

Nakon toga, svaka osoba će ući u pojedinačnu sobu, gdje će im se dva puta dnevno mjeriti temperatura kako bi se rano otkrili svi simptomi koji ukazuju na infekciju. Konkretno, stručnjaci posvećeni ovom slučaju biće jedini kontakt koji će 14 Španaca koji su zaraženi na kruzeru imati tokom karantina. To znači da pacijenti neće moći da primaju posjetioce, iako će moći da obavljaju telefonske i video-pozive. Imaće i 24 časa dostupnu telefonsku vezu.

Protokol za primljene pacijente će se promijeniti ako se pojave simptomi poput groznice, kratkog daha, bolova u mišićima ili povraćanja. U tom slučaju, oboljela osoba će odmah biti prebačena u izolacionu sobu sa negativnim pritiskom. Soba sa negativnim pritiskom je specijalno opremljena bolnička prostorija u kojoj je pritisak vazduha niži nego u hodniku i okolnim prostorijama. Zbog te razlike vazduh ulazi u sobu, ali ne izlazi iz nje, čime se sprečava širenje zaraznih čestica u ostatak bolnice. Tamo će im biti urađen pi-si-ar test krvi i seruma, i ako je negativan, ali i dalje imaju simptome, biće ponovo testirani 24 sata kasnije. Ako simptomi potraju i ne postoji druga dijagnoza koja je kompatibilna, ponavljaće se svakih 48 sati.

Каран Минић-17032026

Republika Srpska

Karan i Minić sa delegacijom iz Sankt Peterburga

Tačno trajanje karantina nije poznato, iako Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) navodi da je karantin od približno 42 dana neophodan jer virusu može biti potrebno i do šest nedjelja da se manifestuje nakon posljednjeg kontakta sa zaraženom osobom, a bolest se pojavila na brodu između 6. i 28. aprila.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hantavirus

Bolest

Španija

Doktor

liječenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп: Одговор Ирана на амерички приједлог потпуно неприхватљив

Svijet

Tramp: Odgovor Irana na američki prijedlog potpuno neprihvatljiv

4 h

0
Стубови за струју.

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke će ostati bez struje

4 h

0
Данас обавезно идите у цркву: Обичај је да се изговоре ове ријечи

Društvo

Danas obavezno idite u crkvu: Običaj je da se izgovore ove riječi

4 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Dječak (15) teško povrijeđen u tuči maloljetnika na Novom Beogradu

4 h

0

Više iz rubrike

Тихо стање које пуни плућа течношћу: Први симптоми могу бити кобни

Zdravlje

Tiho stanje koje puni pluća tečnošću: Prvi simptomi mogu biti kobni

21 h

0
Ако видите ове мјехуриће у кафи, баците је одмах

Zdravlje

Ako vidite ove mjehuriće u kafi, bacite je odmah

22 h

0
Болница преглед

Zdravlje

Ispovijest Srpkinje koja je bila zaražena hantavirusom: Gledam svoje tijelo i vidim kako raste

1 d

0
Институт за јавно здравство Српске се огласио о хантавирусу

Zdravlje

Institut za javno zdravstvo Srpske se oglasio o hantavirusu

1 d

2

  • Najnovije

11

12

Uručeno odlikovanje Dmitrijeviču: Izraz ljubavi i privrženosti Srpske Rusiji

11

12

Dodik o odlasku Šmita iz BiH: Padaj silo i nepravdo - Srpska je vječna!

11

02

Vulić: Nastavićemo da se borimo kako bismo ispravili Šmitovu nepravdu

11

00

Delegacija Sankt Peterburga u Banjaluci

10

56

Ako radite samo 5 godina u Njemačkoj, evo koju penziju ćete imati

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner