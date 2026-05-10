Ako vidite ove mjehuriće u kafi, bacite je odmah

Jutarnja šolja djeluje savršeno, ali na površini se primjećuju sitni, gusti mjehurići koji se ne raspršuju, već se gomilaju uz ivicu šolje.

Mnogi to smatraju znakom svježe i kvalitetne kafe, ali to je zabluda. Takva pjena često može ukazivati na napitak koji može negativno uticati na sluzokožu želuca.

Šta zapravo znače mjehurići u kafi

Prava pjena se prepoznaje po gustoj i ujednačenoj strukturi koja se postepeno smanjuje. Ako se na površini zadržava debeo, bjeličast sloj sa krupnijim mjehurićima, to može biti znak za oprez.

Najčešće to ukazuje da je kafa stara i izgubila svježinu ili da je voda korišćena u pripremi bila prevruća, što može narušiti kvalitet napitka.

Kako pjena na kafi otkriva starost zrna

Kada zrna duže vrijeme stoje, prirodna ulja u njima oksidiraju, zbog čega kafa gubi svježinu i postaje užegla.

Upravo tada nastaje ona sumnjiva sapunjasta pjena koja može biti znak da će stomak negativno reagovati.

Zbog toga se kod nekih ljudi već nakon prvog gutljaja javljaju peckanje i mučnina, jer takav napitak gubi svoja korisna svojstva.

Zašto su loši mjehurići u kafi problem za želudac

Užegla ulja u kafi oslobađaju jedinjenja koja mogu da iritiraju osjetljivu sluzokožu želuca. Kada se tome doda kofein, može doći do pojačanog lučenja želudačne kiseline, što izaziva neprijatne simptome.

Gorušica, nadutost i bolovi se često pogrešno pripisuju stresu, iako uzrok može biti upravo u kafi koju pijemo.

Kod osoba sa osjetljivim varenjem ove reakcije se javljaju brzo jer organizam jasno pokazuje da mu napitak ne odgovara.

Prema istraživanju o uticaju kafe na probavni sistem objavljenom u časopisu "Nutrijents", određene supstance u kafi mogu povećati lučenje kiseline i ubrzati pražnjenje želuca, što kod osjetljivih osoba dovodi do tegoba.

Da li su mjehurići u kafi uvijek znak loše kafe

Nisu uvijek. Tanak sloj sitne, smeđe-zlatne pjene koji brzo nestaje smatra se normalnim i poželjnim. Problem nastaje kada je pjena bijela, krupna i postojana jer to može ukazivati na užegla zrna ili lošu vodu.

Tri jasna znaka da treba prosuti šolju

Pjena je bjeličasta i liči na sapunicu, sa krupnim mjehurićima koji ne pucaju

Iz šolje se širi kiseo ili neprijatan miris umjesto mirisa svježe pržene kafe

Nakon prvog gutljaja javlja se peckanje u grlu ili gorak i metalan ukus

Kako izbjeći loše mjehuriće u kafi

Nekoliko navika može značajno poboljšati kvalitet kafe. Kupujte manja pakovanja i potrošite ih u roku od mjesec dana. Čuvajte kafu u dobro zatvorenoj posudi, dalje od svjetla i vlage. Nemojte je držati u frižideru jer lako upija mirise i vlagu.

Vodu zagrijte do ključanja pa sačekajte oko petnaest sekundi prije nego što je prelijete preko kafe. Džezvu ili filter-uređaj perite nakon svake upotrebe jer se talog brzo kvari. Birajte kafu na kojoj je jasno označen datum prženja, a ne samo rok trajanja.