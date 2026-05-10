Logo
Large banner

Ako vidite ove mjehuriće u kafi, bacite je odmah

Autor:

ATV
10.05.2026 12:42

Komentari:

0
Ако видите ове мјехуриће у кафи, баците је одмах
Foto: Pixabay

Jutarnja šolja djeluje savršeno, ali na površini se primjećuju sitni, gusti mjehurići koji se ne raspršuju, već se gomilaju uz ivicu šolje.

Mnogi to smatraju znakom svježe i kvalitetne kafe, ali to je zabluda. Takva pjena često može ukazivati na napitak koji može negativno uticati na sluzokožu želuca.

Šta zapravo znače mjehurići u kafi

Prava pjena se prepoznaje po gustoj i ujednačenoj strukturi koja se postepeno smanjuje. Ako se na površini zadržava debeo, bjeličast sloj sa krupnijim mjehurićima, to može biti znak za oprez.

Najčešće to ukazuje da je kafa stara i izgubila svježinu ili da je voda korišćena u pripremi bila prevruća, što može narušiti kvalitet napitka.

Kako pjena na kafi otkriva starost zrna

Kada zrna duže vrijeme stoje, prirodna ulja u njima oksidiraju, zbog čega kafa gubi svježinu i postaje užegla.

Upravo tada nastaje ona sumnjiva sapunjasta pjena koja može biti znak da će stomak negativno reagovati.

Zbog toga se kod nekih ljudi već nakon prvog gutljaja javljaju peckanje i mučnina, jer takav napitak gubi svoja korisna svojstva.

Zašto su loši mjehurići u kafi problem za želudac

Užegla ulja u kafi oslobađaju jedinjenja koja mogu da iritiraju osjetljivu sluzokožu želuca. Kada se tome doda kofein, može doći do pojačanog lučenja želudačne kiseline, što izaziva neprijatne simptome.

илу-хороскоп-03042026

Zanimljivosti

Upišite ovaj datum: Od 15. maja kreće 5 godina finansijske sreće za 3 znaka

Gorušica, nadutost i bolovi se često pogrešno pripisuju stresu, iako uzrok može biti upravo u kafi koju pijemo.

Kod osoba sa osjetljivim varenjem ove reakcije se javljaju brzo jer organizam jasno pokazuje da mu napitak ne odgovara.

Prema istraživanju o uticaju kafe na probavni sistem objavljenom u časopisu "Nutrijents", određene supstance u kafi mogu povećati lučenje kiseline i ubrzati pražnjenje želuca, što kod osjetljivih osoba dovodi do tegoba.

Da li su mjehurići u kafi uvijek znak loše kafe

Nisu uvijek. Tanak sloj sitne, smeđe-zlatne pjene koji brzo nestaje smatra se normalnim i poželjnim. Problem nastaje kada je pjena bijela, krupna i postojana jer to može ukazivati na užegla zrna ili lošu vodu.

Tri jasna znaka da treba prosuti šolju

Pjena je bjeličasta i liči na sapunicu, sa krupnim mjehurićima koji ne pucaju

Iz šolje se širi kiseo ili neprijatan miris umjesto mirisa svježe pržene kafe

Nakon prvog gutljaja javlja se peckanje u grlu ili gorak i metalan ukus

Kako izbjeći loše mjehuriće u kafi

Nekoliko navika može značajno poboljšati kvalitet kafe. Kupujte manja pakovanja i potrošite ih u roku od mjesec dana. Čuvajte kafu u dobro zatvorenoj posudi, dalje od svjetla i vlage. Nemojte je držati u frižideru jer lako upija mirise i vlagu.

Vodu zagrijte do ključanja pa sačekajte oko petnaest sekundi prije nego što je prelijete preko kafe. Džezvu ili filter-uređaj perite nakon svake upotrebe jer se talog brzo kvari. Birajte kafu na kojoj je jasno označen datum prženja, a ne samo rok trajanja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kafa

zdravlje

Mjehurići u kafi

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Болница преглед

Zdravlje

Ispovijest Srpkinje koja je bila zaražena hantavirusom: Gledam svoje tijelo i vidim kako raste

1 d

0
Институт за јавно здравство Српске се огласио о хантавирусу

Zdravlje

Institut za javno zdravstvo Srpske se oglasio o hantavirusu

1 d

2
Медицински радници прате пацијента, другог десно, евакуисаног са крузера MV Hondius са сумњом на хантавирусну инфекцију, до кола хитне помоћи након што је авионом пребачен на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.

Zdravlje

Najopasniji hantavirus otkriven je u Srbiji, nosi ime prijestonice

1 d

1
Зашто вас "пече" кук: Симптоми које не смијете игнорисати

Zdravlje

Zašto vas "peče" kuk: Simptomi koje ne smijete ignorisati

2 d

0

  • Najnovije

17

37

Dodik, Karan i Stevandić sutra na konferenciji za novinare

17

37

Lavrov: Nacizam doživljava preporod u Evropi

17

25

Hamnei najavio nove mjere protiv Amerike i Izraela

17

17

''Začepilo'' na granicama ponovo - ogromne kolone

17

13

U FBiH najavljeno povećanje penzija, ali ne odmah

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner