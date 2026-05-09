Ispovijest Srpkinje koja je bila zaražena hantavirusom: Gledam svoje tijelo i vidim kako raste

I dok čitava Evropa sada priča o smrtonosnom hantavirusu zbog zaraženih na kruzeru, u Srbiji ovaj virus poznat još i kao "mišija groznica" nije velika nepoznanica naročito u ivanjčkom kraju tokom berbe malina, kada se skoro svake godine registruju novi slučajevi zaraze.

Smrtni ishodi i nisu baš toliko česti, ali jedna Ivanjičanka prošla je pakao upravo zbog hantavirusa.

"Od potpuno zdrave žene ja sam došla u situaciju da mi je život visio o koncu. Prvi simptom je bila jeza, onda je krenula temperatura, mučnina i povraćanje. Mnogo jake bolove sam imala. Gledam svoje tijelo i vidim kako ono raste, zbog posljedice gomilanja tečnosti u mom organizmu, a samo zahvaljujući ljekarima na VMA, sestrama i profesorima ja sam preživjela. To je bila danonoćna bitka za život i ne bih poželjela nikome da doživi ono što sam ja", rekla je mlada žena koja je jedva preživjela mišju groznicu prije par godina.

Virusi i bakterije za leptospirozu i mišiju groznicu mogu se pokupiti u prirodi, najčešće na seoskom području gdje ima dosta stoke i poljskih miševa. Čovjek se inficira kada dođe u kontakt sa izlučevinama zaraženih jedinki.

Oni koji su najugroženiji i podložni ovim infekcijama su ljudi čiji su poslovi vezani za prirodu a to su šumari, berači šumskog voća, veterinari i poljoprivrednici. Prema riječima doktora Aksentija Tošića, period inkubacije traje od 10 do 40 dana, a izvor infekcije može biti zemlja, blato ili kontaminirana voda i vazduh.

"Mokraća koju izlučuju životinje sadrži taj virus koji se razliva i onda osobe koje imaju neke ogrebotine rukama ili nogama, a ne zaštite tu ranu dozvoljavaju da taj infektivni agens uđe direktno u njihovu krv i tako dolazi do oboljevanja. U ovom kraju ljudi uglavnom znaju šta je to mišja groznica i leptospiroza, ali rijetko ko zna koliko je to zaista opasno, kakvi su simptomi i na koji način se mogu zaštititi", rekao je doktor Tošić.

