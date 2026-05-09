Logo
Large banner

Ispovijest Srpkinje koja je bila zaražena hantavirusom: Gledam svoje tijelo i vidim kako raste

Autor:

ATV
09.05.2026 16:11

Komentari:

0
Болница преглед
Foto: Pixabay/maleni_ferrari

Ivanjičanka je podijelila svoje iskustvo borbe sa hantavirusom, poznatim kao mišja groznica.

I dok čitava Evropa sada priča o smrtonosnom hantavirusu zbog zaraženih na kruzeru, u Srbiji ovaj virus poznat još i kao "mišija groznica" nije velika nepoznanica naročito u ivanjčkom kraju tokom berbe malina, kada se skoro svake godine registruju novi slučajevi zaraze.

Smrtni ishodi i nisu baš toliko česti, ali jedna Ivanjičanka prošla je pakao upravo zbog hantavirusa.

"Od potpuno zdrave žene ja sam došla u situaciju da mi je život visio o koncu. Prvi simptom je bila jeza, onda je krenula temperatura, mučnina i povraćanje. Mnogo jake bolove sam imala. Gledam svoje tijelo i vidim kako ono raste, zbog posljedice gomilanja tečnosti u mom organizmu, a samo zahvaljujući ljekarima na VMA, sestrama i profesorima ja sam preživjela. To je bila danonoćna bitka za život i ne bih poželjela nikome da doživi ono što sam ja", rekla je mlada žena koja je jedva preživjela mišju groznicu prije par godina.

Путин и Лукашенко

Svijet

Putinova čestitka Lukašenku: Suprotstavimo se pokušajima opravdavanja zločina hitlerovaca

Virusi i bakterije za leptospirozu i mišiju groznicu mogu se pokupiti u prirodi, najčešće na seoskom području gdje ima dosta stoke i poljskih miševa. Čovjek se inficira kada dođe u kontakt sa izlučevinama zaraženih jedinki.

Oni koji su najugroženiji i podložni ovim infekcijama su ljudi čiji su poslovi vezani za prirodu a to su šumari, berači šumskog voća, veterinari i poljoprivrednici. Prema riječima doktora Aksentija Tošića, period inkubacije traje od 10 do 40 dana, a izvor infekcije može biti zemlja, blato ili kontaminirana voda i vazduh.

"Mokraća koju izlučuju životinje sadrži taj virus koji se razliva i onda osobe koje imaju neke ogrebotine rukama ili nogama, a ne zaštite tu ranu dozvoljavaju da taj infektivni agens uđe direktno u njihovu krv i tako dolazi do oboljevanja. U ovom kraju ljudi uglavnom znaju šta je to mišja groznica i leptospiroza, ali rijetko ko zna koliko je to zaista opasno, kakvi su simptomi i na koji način se mogu zaštititi", rekao je doktor Tošić.

(Mondo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hantavirus

zdravlje

Bolest

simptomi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.

Svijet

Putinova čestitka Lukašenku: Suprotstavimo se pokušajima opravdavanja zločina hitlerovaca

2 h

0
На ивици терена: Најбоље од 7. сезоне

Emisije

Na ivici terena: Najbolje od 7. sezone

2 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Užas na Karaburmi: Dijete poginulo od strujnog udara

3 h

0
Ђоковић поражен на старту Рима

Tenis

Emotivna objava Novaka Đokovića: Zauvijek

3 h

1

Više iz rubrike

Институт за јавно здравство Српске се огласио о хантавирусу

Zdravlje

Institut za javno zdravstvo Srpske se oglasio o hantavirusu

4 h

0
Медицински радници прате пацијента, другог десно, евакуисаног са крузера MV Hondius са сумњом на хантавирусну инфекцију, до кола хитне помоћи након што је авионом пребачен на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.

Zdravlje

Najopasniji hantavirus otkriven je u Srbiji, nosi ime prijestonice

20 h

1
Зашто вас "пече" кук: Симптоми које не смијете игнорисати

Zdravlje

Zašto vas "peče" kuk: Simptomi koje ne smijete ignorisati

1 d

0
Узорци и апарати у лабораторији

Zdravlje

Zbog smrtonosnog virusa hitno se oglasio srpski institut Batut

3 d

0

  • Najnovije

18

52

Objavljen snimak ubistva pjevača - silovatelja beba

18

39

Poginuo član poznatog srpskog benda

18

30

Senzacija veća nego sa Đokovićem: Najveći favorit zaustavljen

18

25

Jeziv pad Markeza, stigle strašne vijesti o njegovom stanju

18

20

Karan s Putinom: Osjećamo bratstvo između naših naroda

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner