Putinova čestitka Lukašenku: Suprotstavimo se pokušajima opravdavanja zločina hitlerovaca

09.05.2026 16:00

Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku predsjedniku Bjelorusije Aleksandru Lukašenku povodom Dana pobjede, saopštila je pres-služba bjeloruskog lidera.

"Rusi i Bjelorusi nikada neće zaboraviti slavne podvige boraca sa fronta, partizana i ilegalaca, koji su po cijenu ogromnih žrtava i gubitaka slomili nacizam", navodi se u Putinovoj poruci.

On je poručio da se narodi dveju zemalja moraju zajedno boriti protiv oživljavanja nacističke ideologije.

"Naša moralna dužnost je da sačuvamo i prenesemo potomcima veze bratskog prijateljstva i uzajamne pomoći, koje su očvrsle u surovim ratnim godinama, i, naravno, da se zajedno odlučno suprotstavimo svim pokušajima opravdavanja zločina hitlerovaca i njihovih saučesnika, kao i oživljavanju mizantropske nacističke ideologije", ističe se u poruci.

Lukašenko je juče doputovao u Moskvu povodom obilježavanja Dana pobjede. Ruski i bjeloruski predsjednici sastali su se potom u večernjim satima u Kremlju.

On je danas poručio da niko neće zabraniti da slavimo Veliku pobjedu.

"Želim da čestitam Rusima ovaj veliki praznik. Kako su pokazali sadašnji događaji i trenuci, niko nas ne može spriječiti da slavimo ovu Veliku pobjedu", rekao je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko, prenosi RT Balkan.

