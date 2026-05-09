Putinova čestitka Lukašenku: Suprotstavimo se pokušajima opravdavanja zločina hitlerovaca

Autor:ATV
Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku predsjedniku Bjelorusije Aleksandru Lukašenku povodom Dana pobjede, saopštila je pres-služba bjeloruskog lidera.
"Rusi i Bjelorusi nikada neće zaboraviti slavne podvige boraca sa fronta, partizana i ilegalaca, koji su po cijenu ogromnih žrtava i gubitaka slomili nacizam", navodi se u Putinovoj poruci.
On je poručio da se narodi dveju zemalja moraju zajedno boriti protiv oživljavanja nacističke ideologije.
"Naša moralna dužnost je da sačuvamo i prenesemo potomcima veze bratskog prijateljstva i uzajamne pomoći, koje su očvrsle u surovim ratnim godinama, i, naravno, da se zajedno odlučno suprotstavimo svim pokušajima opravdavanja zločina hitlerovaca i njihovih saučesnika, kao i oživljavanju mizantropske nacističke ideologije", ističe se u poruci.
Lukašenko je juče doputovao u Moskvu povodom obilježavanja Dana pobjede. Ruski i bjeloruski predsjednici sastali su se potom u večernjim satima u Kremlju.
On je danas poručio da niko neće zabraniti da slavimo Veliku pobjedu.
"Želim da čestitam Rusima ovaj veliki praznik. Kako su pokazali sadašnji događaji i trenuci, niko nas ne može spriječiti da slavimo ovu Veliku pobjedu", rekao je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko, prenosi RT Balkan.
