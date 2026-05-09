Gorile dvije fabrike metala, Holanđanima savjetovano da zatvore prozore

U metalo-prerađivačkim kompanijama u Amsterdamu i Svalmenu u noći između petka i subote izbili su veliki požari, prenijeli su danas holandski mediji.

Požar u kompaniji za reciklažu u Svalmenu je izbio oko 04.00, ljudima je savjetovano da drže prozore i vrata zatvorenim zbog dima, a lokalizovan je oko 07.30.

Požar u Amsterdamu je izbio u kompaniji za reciklažu koja je locirana u oblasti zapadni Doklands.

U saopštenju vatrogasne službe se navodi da da je velika količina otpadnog metala u plamenu, da nema povrijeđenih kao i da su se čule glasne eksplozije, ali uzrok požara još uvijek nije poznat, prenio je holandski javni servis NOS.

"Dispečerski centar za hitne slučajeve prima mnogo poziva zbog mirisa dima", navodi se u saopštenju regionalnog bezbjednosnog centra i dodaje da iako u neposrednoj blizini nema stambenih objekata, ljudima u tom području se savjetuje da drže prozore i vrata zatvorenima i da isključe mehaničku ventilaciju, prenosi Tanjug.