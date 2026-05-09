Putin: Rusija nikada nije dijelila pobjedu na "našu" i "njihovu"

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da njegova zemlja nikada nije dijelila pobjedu u Drugom svjetskom ratu na "svoju" i "nečiju tuđu" već da odaje počast sjećanju na ratno savezništvo.
Putin je naveo da su narodi Sovjetskog Saveza dali odlučujući doprinos porazu nacizma i da je to dobro poznato, te da će uvijek čuvati sjećanje na ratno savezništvo i bratstvo po oružju.
"Ljude različitih uzrasta i nacionalnosti, žene i muškarce, stare i mlade, kroz teška vremena vodila je vjera u trijumf pravde, u pravo naroda na suverenitet i identitet. I naravno, ljubav prema otadžbini. Ta osjećanja i danas ostaju naši duhovni i moralni putokazi", naveo je Putin tokom prijema povodom Dana pobjede.
On je rekao da sve narode bivšeg Sovjetskog Saveza veže zajedničko poštovanje prema istoriji i nasljeđu slobodarske borbe.
"Naše narode ujedinjuje iskren odnos prema zajedničkoj istoriji, sjećanje na one koji su se borili za slobodu svoje zemlje i cijelog čovječanstva, kao i odgovornost za očuvanje istine o Velikom otadžbinskom ratu", dodao je Putin.
On je dodao da su ljubav prema otadžbini i solidarnost naroda u borbi za mir i ravnopravnost moćna sila, koja sve pobjeđuje.
