Logo
Large banner

Putin: Rusija nikada nije dijelila pobjedu na "našu" i "njihovu"

Autor:

ATV
09.05.2026 12:31

Komentari:

0
Владимир Путин на Паради побједе у Москви, 09.05.2026.
Foto: ATV

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da njegova zemlja nikada nije dijelila pobjedu u Drugom svjetskom ratu na "svoju" i "nečiju tuđu" već da odaje počast sjećanju na ratno savezništvo.

Putin je naveo da su narodi Sovjetskog Saveza dali odlučujući doprinos porazu nacizma i da je to dobro poznato, te da će uvijek čuvati sjećanje na ratno savezništvo i bratstvo po oružju.

"Ljude različitih uzrasta i nacionalnosti, žene i muškarce, stare i mlade, kroz teška vremena vodila je vjera u trijumf pravde, u pravo naroda na suverenitet i identitet. I naravno, ljubav prema otadžbini. Ta osjećanja i danas ostaju naši duhovni i moralni putokazi", naveo je Putin tokom prijema povodom Dana pobjede.

On je rekao da sve narode bivšeg Sovjetskog Saveza veže zajedničko poštovanje prema istoriji i nasljeđu slobodarske borbe.

Милорад Додик-Владимир Путин

Republika Srpska

Dodik: Još jednom potvrđeni prijateljski i bratski odnosi srpskog i ruskog naroda

"Naše narode ujedinjuje iskren odnos prema zajedničkoj istoriji, sjećanje na one koji su se borili za slobodu svoje zemlje i cijelog čovječanstva, kao i odgovornost za očuvanje istine o Velikom otadžbinskom ratu", dodao je Putin.

On je dodao da su ljubav prema otadžbini i solidarnost naroda u borbi za mir i ravnopravnost moćna sila, koja sve pobjeđuje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vladimir Putin

Moskva

Dan pobjede nad fašizmom

9. maj

vojna parada

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Руски предсједник Владимир Путин се обраћа на Црвеном тргу поводом 81. годишњице Побједе у Другом свјетском рату.

Svijet

Putin: Dan pobjede je sveti praznik za Rusiju

5 h

1
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Horor u Italiji: Muž ubio Milenu, pa prerezao vene na grobu sina

5 h

3
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује церемонији полагања вијенаца на Гроб Незнаног војника у близини Кремлинског зида у Москви, у петак, 8. маја 2026., обиљежавајући 81. годишњицу побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком током Другог светског рата. Словачки премијер Роберт Фицо.

Svijet

Fico: U EU se iskrivljuje istorija, nema poštovanja prema Drugom svjetskom ratu

5 h

0
Предсједник Доналд Трамп говори током догађаја са власницима малих предузећа, у понедјељак, 4. маја 2026. године, у Источној соби Беле куће у Вашингтону

Svijet

Tramp: Rusija i Ukrajina pristale na trodnevni prekid vatre

6 h

0

  • Najnovije

15

10

Cvijanović: Šmitov izvještaj vrvi od manipulacija i laži

15

09

Dobio Panini album i odmah pronašao greške

15

05

Gorile dvije fabrike metala, Holanđanima savjetovano da zatvore prozore

14

54

Delegacija Srpske u Kremlju dočekana uz najviše počasti

14

47

Miniću uručena Povelja opštine: U Foči sjedinjeno sve što je potrebno čovjeku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner