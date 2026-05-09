Ovo bi svaki vozač trebao znati

Mnogi vozači vjeruju da je za sigurnu vožnju dovoljno poštovati ograničenja brzine i saobraćajne znakove, ali svakodnevna praksa pokazuje da problemi često nastaju mnogo prije nego što automobil uopšte krene.

Nepravilno pripremljeno vozilo, loš položaj za volanom, umor, nepažnja i zanemarivanje osnovnih provjera mogu dovesti do neugodnih, skupih, pa čak i opasnih situacija.

Sve počinje prije pokretanja motora

Jedna od najčešćih grešaka vozača jeste pretpostavka da je automobil spreman za vožnju samo zato što je jučer bio ispravan. Ipak, nekoliko brzih provjera može napraviti veliku razliku.

Prije dužeg puta, ali i u svakodnevnoj vožnji, važno je obratiti pažnju na pritisak u gumama, nivo ulja, svjetla, brisače i tečnost za stakla. Posebno su važne gume jer one predstavljaju jedinu vezu vozila s cestom. Istrošene ili nedovoljno napuhane gume produžuju zaustavni put i smanjuju stabilnost vozila.

Vozači često zanemaruju i položaj sjedenja. Sjedalo ne bi smjelo biti previše udaljeno od papučica, naslon ne bi trebao biti previše spušten, a ruke na volanu trebaju biti blago savijene. Pravilan položaj nije samo pitanje udobnosti, nego i sigurnosti.

Najveći neprijatelj sigurnosti nije brzina, nego distrakcija

Mobilni telefon, navigacija, razgovori i umor često su veći rizik nego sama brzina. Dovoljna je sekunda nepažnje da se situacija u saobraćaju potpuno promijeni.

Posebno je opasno korištenje telefona tokom vožnje. Čak i kratko gledanje u ekran znači da vozilo u tom trenutku ide bez pune kontrole. Rješenje je jednostavno: telefon odložiti van dosega ili koristiti "hands fri" sistem samo za nužne pozive, a navigaciju podesiti prije kretanja.

Umor je također ozbiljan rizik. Ako se javljaju zijevanje, pad koncentracije ili "praznine" u pamćenju puta, potrebno je stati i odmoriti se.

Prilagođavanje vožnje je važnije od ograničenja brzine

Ograničenje brzine ne znači uvijek i sigurnu brzinu. Kiša, magla, snijeg ili gužva zahtijevaju dodatni oprez. U takvim uslovima vozač mora prilagoditi vožnju stvarnoj situaciji na cesti.

Posebno je važan sigurnosni razmak. Vožnja preblizu drugog vozila značajno povećava rizik od sudara, jer reakcija uvijek traje duže nego što se čini, prenosi Raport.

Smirena vožnja donosi više sigurnosti

Agresivna vožnja rijetko donosi stvarnu uštedu vremena, ali značajno povećava rizik.

Smirena i predvidljiva vožnja znači veću kontrolu, manju potrošnju i sigurnije kretanje u saobraćaju.

Najvažnije pravilo je jednostavno: sigurni vozači nisu oni koji brzo reaguju na problem, nego oni koji ga uspiju izbjeći.