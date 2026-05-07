Važno za vozače - MUP uvodi kajrone na auto-puteve

ATV
07.05.2026 21:18

Црвени аутомоил на ауто-путу.
Potpukovnik Uprave saobraćajne policije Srbije Dejan Stević najavio je mogućnost uvođenja dodatnih sistema upozorenja, takozvanih kajrona na auto-putevima.

Kajroni bi mogli biti po uzoru na one u Njemačkoj, a koji bi odmah emitovali upozorenja o vozilima koji se kreću u kontrasmjeru.

Otkrio je takođe i da MUP posjeduje timove koji pomno prate društvene mreže na kojim se informišu o saobraćajnim prekršajima, ali i posebne centre sa monitorima za praćenje auto-puteva.

Natpis na kajronima

"Ja bih predložio još jednu mjeru o kojoj razmišljamo. Auto-putevi su nam puni kajrona 'Puteva Srbije' gdje se daju obavještenja. Dakle razmišljamo o tome, odmah da se, prosto dok dođe policija, dok se zatvori auto-put, da ide upozorenje. Tako da trebalo bi odmah da se pokaže 'opasnost, vozilo uočeno...'", istakao je potpukovnik Uprave saobraćajne policije Dejan Stević.

Osvrnuo se i na sličan model signalizacije koja uveliko postoji na putevima u Njemačkoj. Naime, u slučaju uočene opasnosti na putevima, odnosno vožnje u kontrasmjeru, vozači u ovoj evropskoj državi dobijaju obavještenje putem radio signala.

"To jeste zaista jedan sličan model. Mislim da bi mehanizam bio dobar", dodao je Dejan Stević.

"Nema dionice koja nije pokrivena kamerom"

Stević je istakao da MUP dodatno unapređuje kontrolu saobraćaja kroz video-nadzor i prisustvo policije na terenu.

"Imamo posebne centre sa monitorima za praćenje auto-puteva, pojačali smo ljudstvo i praktično nema dionice koja nije pokrivena nadzorom", rekao je on.

Kako je dodao, presretači su stalno prisutni na auto-putevima, dok se tokom vikenda, kada je saobraćaj najintenzivniji, koristi i helikopterska jedinica.

Građanima upućen hitan apel

"Policijski službenici iz helikoptera prate stanje na putevima kako bi na vrijeme uočili rizične situacije i reagovali. Oficir saobraćajne policije se nalazi u helikopteru i patroliraju našim nebom ne bi li opet pratili bezbjednost, a i ovakve pojave spriječili", naveo je Stević, prenosi "Blic".

Istakao je i da Ministarstvo unutrašnjih poslova već duži vremenski period preduzima nove neke mjere koje pomažu u efikasnom radu.

MUP pomno prati društvene mreže

Potpukovnik Uprave saobraćajne policije Dejan Stević posebno je naglasio značaj društvenih mreža u otkrivanju i procesuiranju prekršaja.

"Imamo timove koji prate društvene mreže i to nam je u posljednjim slučajevima značajno pomoglo. Građani svojim objavama često doprinesu da brzo identifikujemo i procesuiramo ovakve ekstremne prekršaje", naglasio se.

Prema njegovim riječima, saradnja sa građanima je ključna.

"Važno je da imamo registarski broj i informacije. Prošle godine imali smo 47 postupanja na osnovu objava sa društvenih mreža, dok smo ove godine do sada imali četiri. Potrebno je da svi zajedno radimo na povećanju bezbjednosti. Mi smo svi ugroženi", naglasio je on.

