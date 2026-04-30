Šta ako oštetite vozilo zbog rupe i kako naplatiti štetu?

Putevi u BiH često su u upitnom stanju, a vozači širom zemlje sve češće nailaze na isti problem - rupe na cesti koje, nerijetko, mogu izazvati materijalnu štetu na vozilima.

Ako ste se pitali kako da reagujete ako se nađete u ovakvoj situaciji, odgovore je dao za portal "Radiosarajevo.ba" advokat Haris Omerović.

Iako pojedine situacije u vožnji mogu biti jako stresne, pa tako i kad se 'naleti' na rupu, vozač treba savjesno reagovati kako šteta ne bi bila veća, ali i da bi dobio i samu naknadu.

Prvenstveno je potrebno, ako je to moguće, bezbjedno zaustaviti vozilo, uključiti sva četiri žmigavca i obezbijediti mjesto događaja. Nakon toga treba odmah fotografisati rupu, položaj vozila, oštećenja na vozilu i širi dio puta, kako bi se jasno vidjelo gdje se slučaj desio.

"Vrlo je bitno da se ne napušta mjesto događaja prije nego što se obezbijede osnovni dokazi, jer kasnije može biti teško dokazati da je šteta nastala baš zbog te rupe", objašnjava advokat Omerović.

Obavezno zvati policiju

Ključan korak koji vozači često preskoče jeste poziv policiji. U slučaju saobraćajnih nesreća, to je prvi korak jer se situacija smatra krajnje ozbiljnom, ali potpuno je isto i sa ovom situacijom.

Savjet Omerovića jeste da se u svakom slučaju pozove policija kada je nastala šteta na vozilu.

"Zapisnik o uviđaju je jedan od najvažnijih dokaza u postupku naknade štete. Ako vozač samo nastavi voziti, bez policijskog zapisnika, fotografija i drugih dokaza, kasnije će znatno teže dokazati i nastanak štete i uzročnu vezu između rupe na cesti i oštećenja vozila. Dakle, policijski zapisnik nije samo formalnost, nego ključni dokaz", kazao je.

Na kome je odgovornost?

Često pitanje je ko je odgovoran za štetu nastalu na putevima u Bosni i Hercegovini. Budući da postoji više nivoa vlasti samim tim i odgovornosti, ona zavisi od toga o kojoj se kategoriji puta radi.

Počevši od nižih nivoa vlasti, za lokalne puteve i gradske ulice nadležni su opštinski ili gradski organi.

Za magistralne ceste odgovaraju javna preduzeća entiteta. Za auto-puteve i brze puteve nadležne su Autoceste FBiH i Auto-putevi Republike Srpske.

U Brčko Distriktu, odgovornost je na Ministarstvu saobraćaja i komunikacije.

Kada je riječ o rupama i šteti koja nastane usljed određenih radova koji zahtijevaju kopanje po putu, Omerović objašnjava:

"Ako je do oštećenja vozila došlo usljed neadekvatne sanacije dijela puta koju je vršilo neko javno preduzeće, npr. Vodovod, to za oštećenog nije presudno. Oštećeni štetu potražuje od onoga ko je nadležan za taj put – npr. od opštine ili grada ako se radi o lokalnom putu. Ako se kasnije utvrdi da je stvarni propust bio na strani izvođača radova, oni će to riješiti međusobno (regresom), ali to ne utiče na pravo oštećenog da naknadu štete ostvari od nadležnog upravljača puta", kaže advokat.

Prevencija i pitanje odgovornosti

Sanacije puteva u Bosni i Hercegovini često iziskuju mnogo vremena, radi ili prohodnosti ili neažurnosti nadležnih za puteve.

Na pitanje kako prevenirati štete na putevima pa na ulicama po Bosni i Hercegovini, advokat Omerović ističe:

"Prevencija se prvenstveno mora vršiti redovnim nadzorom, brzim saniranjem oštećenja, pravilnim obilježavanjem opasnih mjesta i odgovornim izvođenjem radova na cestama. Naravno, vozači su dužni prilagoditi brzinu uslovima na putu, ali se ne može sva odgovornost prebaciti na vozače. Upravljači cesta imaju zakonsku obavezu da ceste održavaju u stanju sigurnom za saobraćaj. Ako rupa nije obilježena, ako se zna da postoji, a ne sanira se, ili ako je sanacija urađena površno i privremeno, tada postoji osnov za odgovornost nadležnog subjekta".

Ipak, advokat podvlači važnu stvar kada je riječ o ovim slučajevima!

"Vozač je dužan da učini sve što je razumno moguće da izbjegne štetu. Ako se utvrdi da je šteta nastala namjerno ili krajnjom nepažnjom (npr. da je vozač mogao bezbjedno izbjeći rupu, a to nije učinio), pravo na naknadu može biti izgubljeno ili umanjeno", poručuje Omerović u razgovoru za portal "Radiosarajevo.ba".