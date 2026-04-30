Mercedes je najskuplji auto uvezen u BiH u 2026. godini

U BiH u prvom kvartalu 2026. godine uvezeno je 20.949 automobila ukupne vrijednosti 250,97 miliona KM, a i dalje dominiraju polovna vozila te njemački proizvođači u premium segmentu.

Prema dostupnim podacima, na ime uvoznih poreza naplaćeno je 57,73 miliona KM, što potvrđuje značajan fiskalni doprinos ovog tržišta.

Dominiraju polovna vozila

Struktura uvoza jasno pokazuje prevagu polovnih automobila. U prva tri mjeseca ove godine uvezeno ih je 18.827, dok je novih vozila bilo 2.122. Uprkos toj razlici, segment novih automobila i dalje zadržava stabilno učešće, što upućuje na kontinuiranu potražnju u oba segmenta tržišta, prenosi "Oslobođenje".

U poređenju s istim periodom prošle godine zabilježen je blagi pad. U prvom kvartalu 2025. uvezeno je 21.627 vozila ukupne vrijednosti 274,03 miliona KM, dok su dažbine tada iznosile 62,96 miliona KM.

Njemački brendovi na vrhu

Premium segment i ove godine predvode njemački proizvođači, a lista najskupljih uvezenih automobila to jasno potvrđuje.

Najskuplji uvezeni automobil u BiH u prvom kvartalu 2026. bio je Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIK+, čija vrijednost iznosi 467.999,90 KM, uz porez od 79.575,28 KM.

Snažno prisustvo u luksuznoj klasi zadržava i Porše. Model 911 Karera 4 GTS pojavljuje se u dva navrata, s cijenama od 297.540,59 KM i 279.708,07 KM, dok 911 Karera 4S bilježi vrijednosti od 265.381,76 KM i 254.865,18 KM. Osnovni model 911 Karera procijenjen je na 248.610,57 KM.

Među SUV-ovima ističe se Mercedes-Benc G-klasa G450d s cijenom od 258.796,60 KM, što potvrđuje trajnu popularnost luksuznih terenskih vozila.

Audi RS6 Avant zauzima posebno mjesto na listi, s cijenom od 240.376,80 KM i najvišim pojedinačnim porezima od 83.144,02 KM, što ga čini fiskalno najopterećenijim modelom. Slijedi Audi RS Kju8 s vrijednošću od 234.077,65 KM.

Listu deset najskupljih zatvara Poršhe Kajene GTS, s cijenom od 225.278,91 KM i porezima od 38.320,87 KM.

Uvoz iz Kine i SAD

Kada je riječ o tržištima porijekla, iz Kine je u prva tri mjeseca 2026. uvezeno 127 vozila ukupne vrijednosti 2,98 miliona KM. Tokom 2025. godine uvezeno ih je 682, od čega je većina bila novih automobila.

Sa druge strane, iz Sjedinjenih Američkih Država u periodu od januara do kraja novembra 2025. uvezeno je 592 vozila ukupne vrijednosti 8,15 miliona KM, pri čemu je čak 587 bilo polovnih.

Analiza pokazuje kako interes za luksuzna vozila u Bosni i Hercegovini ne jenjava, uprkos visokim cijenama i značajnim fiskalnim opterećenjima, a ključni faktori pri kupovini i dalje ostaju prestiž, performanse i kvalitet.