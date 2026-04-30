Logo
Large banner

Mercedes je najskuplji auto uvezen u BiH u 2026. godini

Autor:

ATV
30.04.2026 15:30

Komentari:

0
Мерцедес
Foto: Screenshot / YouTube

U BiH u prvom kvartalu 2026. godine uvezeno je 20.949 automobila ukupne vrijednosti 250,97 miliona KM, a i dalje dominiraju polovna vozila te njemački proizvođači u premium segmentu.

Prema dostupnim podacima, na ime uvoznih poreza naplaćeno je 57,73 miliona KM, što potvrđuje značajan fiskalni doprinos ovog tržišta.

Dominiraju polovna vozila

Struktura uvoza jasno pokazuje prevagu polovnih automobila. U prva tri mjeseca ove godine uvezeno ih je 18.827, dok je novih vozila bilo 2.122. Uprkos toj razlici, segment novih automobila i dalje zadržava stabilno učešće, što upućuje na kontinuiranu potražnju u oba segmenta tržišta, prenosi "Oslobođenje".

Снијег на Бјелашници

Društvo

U BiH pao snijeg dan prije prvog maja

U poređenju s istim periodom prošle godine zabilježen je blagi pad. U prvom kvartalu 2025. uvezeno je 21.627 vozila ukupne vrijednosti 274,03 miliona KM, dok su dažbine tada iznosile 62,96 miliona KM.

Njemački brendovi na vrhu

Premium segment i ove godine predvode njemački proizvođači, a lista najskupljih uvezenih automobila to jasno potvrđuje.

Najskuplji uvezeni automobil u BiH u prvom kvartalu 2026. bio je Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIK+, čija vrijednost iznosi 467.999,90 KM, uz porez od 79.575,28 KM.

gordana miletic

Hronika

Pred kućom je pregazio kamion: Podignuta optužnica za pogibiju Gordane Miletić (16) u Gacku

Snažno prisustvo u luksuznoj klasi zadržava i Porše. Model 911 Karera 4 GTS pojavljuje se u dva navrata, s cijenama od 297.540,59 KM i 279.708,07 KM, dok 911 Karera 4S bilježi vrijednosti od 265.381,76 KM i 254.865,18 KM. Osnovni model 911 Karera procijenjen je na 248.610,57 KM.

Među SUV-ovima ističe se Mercedes-Benc G-klasa G450d s cijenom od 258.796,60 KM, što potvrđuje trajnu popularnost luksuznih terenskih vozila.

Армин и Ђана Шаковић

Društvo

Preminula Đana Šaković

Audi RS6 Avant zauzima posebno mjesto na listi, s cijenom od 240.376,80 KM i najvišim pojedinačnim porezima od 83.144,02 KM, što ga čini fiskalno najopterećenijim modelom. Slijedi Audi RS Kju8 s vrijednošću od 234.077,65 KM.

Listu deset najskupljih zatvara Poršhe Kajene GTS, s cijenom od 225.278,91 KM i porezima od 38.320,87 KM.

Uvoz iz Kine i SAD

Kada je riječ o tržištima porijekla, iz Kine je u prva tri mjeseca 2026. uvezeno 127 vozila ukupne vrijednosti 2,98 miliona KM. Tokom 2025. godine uvezeno ih je 682, od čega je većina bila novih automobila.

Sa druge strane, iz Sjedinjenih Američkih Država u periodu od januara do kraja novembra 2025. uvezeno je 592 vozila ukupne vrijednosti 8,15 miliona KM, pri čemu je čak 587 bilo polovnih.

илу-хороскоп-03042026

Zanimljivosti

Ovo su najsrećniji datumi u maju za svaki horoskopski znak

Analiza pokazuje kako interes za luksuzna vozila u Bosni i Hercegovini ne jenjava, uprkos visokim cijenama i značajnim fiskalnim opterećenjima, a ključni faktori pri kupovini i dalje ostaju prestiž, performanse i kvalitet.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

mercedes

Uvoz

Automobili

Uvoz automobila

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Илустрација - на фотографији се налази неколико половних аутомобила паркираних на ауто плацу

Auto-moto

Opasna prevara trese tržište polovnih automobila

21 h

0
Обуставља се продаја популарног аута: Ево како ће се набављати резервни дијелови

Auto-moto

Obustavlja se prodaja popularnog auta: Evo kako će se nabavljati rezervni dijelovi

2 d

0
Нова правила за возаче: Промијенио се начин регистрације аутомобила

Auto-moto

Nova pravila za vozače: Promijenio se način registracije automobila

3 d

0
Михаел Шумахер легендарни њемачки возач Формуле 1

Auto-moto

Potvrđene crne slutnje o Mihaelu Šumaheru?

5 d

0

  • Najnovije

15

30

Mercedes je najskuplji auto uvezen u BiH u 2026. godini

15

12

U BiH pao snijeg dan prije prvog maja

15

10

Pred kućom je pregazio kamion: Podignuta optužnica za pogibiju Gordane Miletić (16) u Gacku

15

05

Preminula Đana Šaković

15

01

Ovo su najsrećniji datumi u maju za svaki horoskopski znak

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner