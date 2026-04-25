Potvrđene crne slutnje o Mihaelu Šumaheru?

Autor:ATV
Komentari:0
Najbolji vozač Formule 1 svih vremena Mihael Šumaher 29. decembra 2013. godine doživio je nesreću dok je bio na skijanju na Alpima u Francuskoj kada je pao i udario glavu o kamen.
Zadobio je tada teške povrede, a njegovo zdravstveno stanje je prilična misterija i malo je informacija kako je on zapravo.
Sada je dio te tajne otkrio Flavio Brijatore, koji je jedan od rijetkih koji i dalje može da posjećuje slavnog Nijemca.
Italijan je prije mnogo godina sarađivao sa Šumaherom u Benetonu, gdje je Nijemac osvojio titulu svjetskog šampiona.
Trenutno Brijatore obavlja funkciju savjetnika i šefa tima Alpine, a u razgovoru za "Korijere dela Sera" pomenuo je Šumahera.
"Kada zatvorim oči, vidim ga nasmijanog poslije pobjede. Više volim da ga pamtim u takvom obliku nego jednostavno ležećeg u krevetu. Korina i ja i dalje često razgovaramo", rekao je Brijatore.
Njegove riječi potvrđuju ono što se već dugo sumnja. Naime, da je Šumaher potpuno prikovan za krevet i da sa svijetom komunicira putem pogleda.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Auto-moto
1 d0
Auto-moto
2 d0
Auto-moto
1 sedm0
Auto-moto
1 sedm0
Najnovije
17
05
16
59
16
59
16
53
16
44
Trenutno na programu