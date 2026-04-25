Potvrđene crne slutnje o Mihaelu Šumaheru?

Najbolji vozač Formule 1 svih vremena Mihael Šumaher 29. decembra 2013. godine doživio je nesreću dok je bio na skijanju na Alpima u Francuskoj kada je pao i udario glavu o kamen.

Zadobio je tada teške povrede, a njegovo zdravstveno stanje je prilična misterija i malo je informacija kako je on zapravo.

Sada je dio te tajne otkrio Flavio Brijatore, koji je jedan od rijetkih koji i dalje može da posjećuje slavnog Nijemca.

Italijan je prije mnogo godina sarađivao sa Šumaherom u Benetonu, gdje je Nijemac osvojio titulu svjetskog šampiona.

Trenutno Brijatore obavlja funkciju savjetnika i šefa tima Alpine, a u razgovoru za "Korijere dela Sera" pomenuo je Šumahera.

"Kada zatvorim oči, vidim ga nasmijanog poslije pobjede. Više volim da ga pamtim u takvom obliku nego jednostavno ležećeg u krevetu. Korina i ja i dalje često razgovaramo", rekao je Brijatore.

Njegove riječi potvrđuju ono što se već dugo sumnja. Naime, da je Šumaher potpuno prikovan za krevet i da sa svijetom komunicira putem pogleda.