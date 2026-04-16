Logo
Large banner

Analiza pokazala koliko se zaista uštedi uz električni auto

Autor:

ATV
16.04.2026 10:49

Komentari:

0
Električni automobil, priključen na punjač
Foto: Pexels / Kindel Media

Analiza iz Njemačke pokazuje da je vožnja električnog automobila i do 67 odsto jeftinija od benzinca.

Vožnja električnog automobila trenutno je znatno jeftinija od vožnje benzinaca i dizelaša, pokazuje nova analiza njemačkog portala "Verivox".

Prema podacima za mart 2026. godine, prosječna cijena struje za domaćinstva u Njemačkoj iznosila je 31,2 centa po kilovat-satu, što znači da električni automobil sa prosječnom potrošnjom od 16,9 kilovati na 100 km za mjesečnih 1.000 kilometara troši oko 53 evra.

Za isto rastojanje, vožnja automobila sa benzinskim motorom koštala bi oko 160 evra, dok bi dizelaš zahtijevao oko 113 evra za gorivo. To praktično znači da je električno vozilo (EV) jeftinije za 67 odsto u odnosu na benzinca i 53 odsto u odnosu na dizela, piše Revija HAK.

Glavni razlog za ovako veliku razliku je rast cijena goriva, koja je zbog geopolitičkih tenzija u Njemačkoj premašila 2,2 evra za litar benzina i 2,4 evra za dizel.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da se najveća ušteda ostvaruje samo ako se automobil puni kod kuće, jer su javni punjači znatno skuplji od kućne električne energije. Ako cijene goriva nastave da rastu, razlika u troškovima mogla bi da bude još izraženija u narednim mjesecima, što dodatno ide u prilog električnim vozilima,prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Automobil

Auto

Auto-moto

Cijene

Hibridna vozila

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

58

12

57

12

56

12

50

12

38

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner