Vožnja postaje luksuz: Vlast u Njemačkoj traži hitnu intervenciju

Njemački ministar finansija Lars Klingbajl nastavlja da insistira na državnoj intervenciji kako bi se riješili visoke cijene energenata usred rasprava unutar koalicione vlade o tome kako odgovoriti na povećanje cijena goriva zbog rata u Iranu.

"Najefikasnija stvar trenutno je intervencija na tržištu. To možemo videti u drugim evropskim zemljama", rekao je Klingbajl za list Zidojče cajtung u komentarima objavljenim u subotu.

Cijene skaču

Cijene nafte na pumpama u Njemačkoj su posljednjih nedelja naglo porasle nakon što su borbe u Iranu gotovo zaustavile prolaz tankera sa naftom kroz ključni Ormuski moreuz. Vlada je uvela mjeru kojom se benzinske stanice ograničavaju na povećanje cijena samo jednom dnevno, ali politika nije uspjela da smanji troškove za vozače, sa rekordno visokim vrijednostima zabilježenim nakon što je stupila na snagu prošle nedelje, piše DPA.

Klingbajl je ponovio svoj poziv za porez na neočekivane prihode, niže poreze na energiju i ograničenje cijena goriva. Prijedlozima se protivi ministarka ekonomije Katerina Rajhe, a skeptično ih gleda i kancelar Fridrih Merc, oboje članovi konzervativnih hrišćanskih demokrata, najveće stranke u koaliciji. Rajhe je u petak javno i oštro odbacila predloge lidera SPD-a, što je zauzvrat razljutilo Merca. Kancelar je bio "zaprepašćen javnom raspravom i pozvao je ministra Rajha da pokaže uzdržanost", rekli su izvori bliski Mercu za DPA. Prema Rajheovim riječima, lideri koalicionih partnera trebalo bi da razgovaraju o mogućim mjerama na sastanku koalicionog odbora u nedelju.

Ne oslanjajte se na pomoć države

Monika Šnicer, koja predsjedava savjetom ekonomskih stručnjaka koji savjetuje njemačku vladu, takođe se izjasnila protiv državne intervencije u cijenama goriva, rekavši da bi ljudi trebalo da voze manje ili barem sporije jer je nafte malo.

"Nafte nema, moramo smanjiti potrošnju", rekla je za dnevnik "Noje Osnabriker Cajtung".

Šnicer, ekonomistkinja na Univerzitetu Ludvig Maksimilijan u Minhenu, rekla je da većina ljudi može da se nosi sa višim cijenama goriva. "Moramo da se odmaknemo od ideje da država uvijek sve podržava za sve. Trebalo bi da pomognete samo onima kojima je to zaista potrebno", rekla je.