Zaplijenjena luksuzna auta, vrijednost milionska

11.04.2026 21:02

Заплијењена луксузна аута у Грчкој
Stotine luksuznih automobila zaplijenjeno je u Grčkoj a vrijednost vozila procjenjuje se na više od 10 miliona evra, saopštili su nadležni.

Opsežna operacija kontrole luksuznih vozila, koju su proteklih dana sproveli inspektori Direkcije za kontrolu vozila i plovila (DEOS) u okviru Uprave za javne prihode (AADE), otkrila je niz ozbiljnih prekršaja u vezi sa legalnim prometom i upotrebom superautomobila u Grčkoj.

Украјина Русија

Svijet

Primirje puklo potpuno: I druga strana otvorila vatru

Operacija je organizovana nakon analize podataka sa naplatnih rampi i carine, kao i primjene digitalnih alata za analizu rizika, što je omogućilo identifikaciju sumnjivih slučajeva i planiranje ciljanih inspekcija širom zemlje.

Racije na prometnim mjestima i u luksuznim objektima

Inspektori DEOS-a sproveli su iznenadne akcije na parkinzima, u salonima automobila, depoima vozila, kao i na visokoprometnim lokacijama koje posjećuju vlasnici luksuznih četvorotočkaša.

Cilj kontrola bio je utvrđivanje zakonitosti kretanja vozila sa stranim registarskim tablicama, kao i provjera statusa vlasništva i korišćenja.

Zaplijenjeno 229 vozila - vrijednost veća od 10 miliona evra

Operacija je rezultirala zaplenom ukupno 229 luksuznih automobila, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na više od 10 miliona evra.

Ава Карабатић са дечком Лазаром

Scena

Ava Karabatić primljena u Urgentni, obaviještena policija

Na spisku se nalaze vozila vrhunskih proizvođača kao što su Lamborgini, Ferari, Porše, Mercedes, Bentli i Audi, pri čemu neka od njih vrijede i do 750.000 evra.

Ozbiljni prekršaji i poreske kontrole

Identifikovani prekršaji obuhvataju širok spektar slučajeva, kao što su:

  • nelegalna registracija vozila
  • upravljanje vozilom od strane neovlašćenih lica
  • nelegalna upotreba vozila sa stranim tablicama unutar EU
  • prijavljivanje nižih cijena prilikom uvoza
  • ispitivanje porijekla novca za kupovinu
  • dokazivanje korišćenja i povlastica u naturi
  • provjera poreskog prebivališta vozača i vlasnika

Vlasti takođe ispituju slučajeve moguće utaje poreza i izbjegavanja carinskih propisa.

Tokom inspekcija zabilježeni su i dokazi koji ukazuju na krivična djela. U jednom od vozila pronađena je količina kokaina, dok su u drugim slučajevima otkrivene falsifikovane šasije, što budi sumnju da je riječ o ukradenim vozilima. Ovi predmeti su već proslijeđeni nadležnim organima na dalju istragu.

Novčane kazne i administrativne sankcije biće izrečene nakon završetka kontrola i konačne potvrde prekršaja za svako vozilo pojedinačno.

Operacija "Superautomobili" predstavlja jednu od najvećih ciljanih akcija kontrole luksuznih vozila posljednjih godina, sa ciljem suzbijanja nelegalnog prometa i utaje poreza u ovom sektoru.

