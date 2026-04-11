Zaplijenjena luksuzna auta, vrijednost milionska

Autor:ATV
Komentari:0
Stotine luksuznih automobila zaplijenjeno je u Grčkoj a vrijednost vozila procjenjuje se na više od 10 miliona evra, saopštili su nadležni.
Opsežna operacija kontrole luksuznih vozila, koju su proteklih dana sproveli inspektori Direkcije za kontrolu vozila i plovila (DEOS) u okviru Uprave za javne prihode (AADE), otkrila je niz ozbiljnih prekršaja u vezi sa legalnim prometom i upotrebom superautomobila u Grčkoj.
Svijet
Operacija je organizovana nakon analize podataka sa naplatnih rampi i carine, kao i primjene digitalnih alata za analizu rizika, što je omogućilo identifikaciju sumnjivih slučajeva i planiranje ciljanih inspekcija širom zemlje.
Inspektori DEOS-a sproveli su iznenadne akcije na parkinzima, u salonima automobila, depoima vozila, kao i na visokoprometnim lokacijama koje posjećuju vlasnici luksuznih četvorotočkaša.
Cilj kontrola bio je utvrđivanje zakonitosti kretanja vozila sa stranim registarskim tablicama, kao i provjera statusa vlasništva i korišćenja.
Operacija je rezultirala zaplenom ukupno 229 luksuznih automobila, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na više od 10 miliona evra.
Scena
Na spisku se nalaze vozila vrhunskih proizvođača kao što su Lamborgini, Ferari, Porše, Mercedes, Bentli i Audi, pri čemu neka od njih vrijede i do 750.000 evra.
Identifikovani prekršaji obuhvataju širok spektar slučajeva, kao što su:
Vlasti takođe ispituju slučajeve moguće utaje poreza i izbjegavanja carinskih propisa.
Tokom inspekcija zabilježeni su i dokazi koji ukazuju na krivična djela. U jednom od vozila pronađena je količina kokaina, dok su u drugim slučajevima otkrivene falsifikovane šasije, što budi sumnju da je riječ o ukradenim vozilima. Ovi predmeti su već proslijeđeni nadležnim organima na dalju istragu.
Novčane kazne i administrativne sankcije biće izrečene nakon završetka kontrola i konačne potvrde prekršaja za svako vozilo pojedinačno.
Operacija "Superautomobili" predstavlja jednu od najvećih ciljanih akcija kontrole luksuznih vozila posljednjih godina, sa ciljem suzbijanja nelegalnog prometa i utaje poreza u ovom sektoru.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Auto-moto
3 h0
Auto-moto
11 h0
Auto-moto
1 d0
Auto-moto
2 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu