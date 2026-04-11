Srbin učestvovao u karambolu, strašan sudar u Formuli

Strašan sudar dogodio se na trci Formule 4 u Valensiji, a u svemu je učestvovao i srpski vozač Andrej Petrović. Incident je viđen na samom početku trke na stazi Rikardo Tormo.

Došlo je najprije do kontakta između dva bolida, da bi, u pokušaju da izbjegne incident, Petrović naletio na jedan od zaustavljenih bolida.

Naišao je još jedan vozač velikom brzinom i zakucao se u Petrovićev bolid.

Trka je tako bila završena za srpskog vozača, a najvažnije je da je sve prošlo bez ozbiljnijih povreda.

Incident pogledajte od 39:03 u priloženom video snimku: