Srbin učestvovao u karambolu, strašan sudar u Formuli

Autor:ATV
Komentari:0
Strašan sudar dogodio se na trci Formule 4 u Valensiji, a u svemu je učestvovao i srpski vozač Andrej Petrović. Incident je viđen na samom početku trke na stazi Rikardo Tormo.
Došlo je najprije do kontakta između dva bolida, da bi, u pokušaju da izbjegne incident, Petrović naletio na jedan od zaustavljenih bolida.
Naišao je još jedan vozač velikom brzinom i zakucao se u Petrovićev bolid.
Trka je tako bila završena za srpskog vozača, a najvažnije je da je sve prošlo bez ozbiljnijih povreda.
Incident pogledajte od 39:03 u priloženom video snimku:
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu