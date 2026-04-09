Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

Na njemačkom tržištu električnih automobila dogodio se veliki preokret. Samo godinu dana nakon pada potražnje zbog ukidanja subvencija, električni automobili su u martu 2026. prestigli benzince po broju novih registracija.

U poređenju sa martom prošle godine, prodaja električnih vozila skočila je za čak 66.2 odsto, dok je u prva tri mjeseca godine isporučeno 159.630 EV modela, što je rast od 41.3 procenta.

Tokom marta u Njemačkoj je registrovano 294.161 novih vozila, što je rast od 16 odsto u odnosu na prethodni mjesec. Od toga je čak 70.663 potpuno električnih automobila, odnosno 24 odsto tržišta.

Time su EV modeli prvi put nadmašili benzince, koji sada drže 22.8 odsto, dok dizelaši sada učestvuju sa 12.8 procenata.

U poređenju sa martom prošle godine, prodaja električnih vozila skočila je za čak 66.2 odsto, dok je u prva tri mjeseca godine isporučeno 159.630 EV modela, što je rast od 41.3 procenta.

Veliki rast bilježe i hibridi. U martu je prodato 117.845 hibridnih i plug-in hibridnih vozila, pa elektrifikovani modeli (EV+PHEV) sada čine više od 40 odsto svih novih registracija.

Rastu su doprinjele i nove državne mjere. Od početka godine električni automobili u Njemačkoj su oslobođeni poreza na motorna vozila do kraja 2035, uz subvencije koje idu od 3.000 do 6.000 evra, dok za kupovinu plug-in hibrida vozači mogu dobiti do 4.500 evra podsticaja.

Među markama se posebno izdvajaju Tesla, BYD i Leapmotor, ali i tradicionalni evropski proizvođači poput Audija, BMW-a i Opela, koji bliejže snažan rast prodaje elektrifikovanih modela, prenosi "b92".