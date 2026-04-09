Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

Značajna globalna inicijativa u oblasti radničkih prava zabilježena je u Italiji, gd‌je zaposleni sada imaju mogućnost da dobiju do tri dana plaćenog odsustva godišnje kako bi brinuli o kućnim ljubimcima sa ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Ovo odsustvo odobrava se pod strogim uslovima: neophodna je potvrda veterinara koja dokazuje potrebu za hitnom njegom, a životinja mora biti registrovana i čipovana.

Ovakav razvoj događaja nije došao iznenada.

Bibliotekarka dobila spor

Pravni okvir počeo je da se oblikuje još 2017. godine, zahvaljujući presedanu i značajnom sudskom sporu u Rimu.

Naime, jedna radnica u univerzitetskoj biblioteci zatražila je slobodne dane kako bi njegovala svog ostarjelog ljubimca.

Na kraju je dobila spor, osiguravši i pravo na odsustvo i isplatu dnevnica za te dane.

Sud je tada prihvatio argument da, prema članu 727. italijanskog Krivičnog zakonika, ostavljanje životinje da pati predstavlja krivično d‌jelo.

Stil Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

Vodeći se tom logikom, briga o bolesnom ljubimcu prestala je da se tretira kao lični izbor i postala zakonska obaveza.

Ova nova politika odražava znatno širu društvenu promjenu.

Veliko olakšanje za mnoge zaposlene

Italija kroz svoje zakonodavstvo sve više prihvata realnost da kućni ljubimci nisu prosto "vlasništvo", već ravnopravni članovi porodice, priznajući snažnu emotivnu vezu između čovjeka i životinje.

Dok se u mnogim zemljama ljubimci pravno i dalje tretiraju isključivo kao imovina, italijanski pristup prkosi takvom okviru, podižući brigu o životinjama na nivo ozbiljne društvene i moralne odgovornosti.

Za mnoge zaposlene, ova novina donosi ogromno olakšanje. Do sada je mučna dilema - birati između odlaska na posao i brige o teško bolesnom ljubimcu, bila surova realnost mnogih radnika.

Italijanska inicijativa sada otvara prostor za debatu i u drugim državama, jačajući svest o tome da radno zakonodavstvo može, a možda bi i moralo - da se prilagodi savremenim društvenim odnosima i potrebama.

(Euronews)