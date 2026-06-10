Ove banjalučke ulice neće imati struje

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Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Đure Đakovića, Duška Koščice i Omladinska struje neće imati od 09:00 do 12:00 časova. Dio ulice Prote Nikole Kostića br. 1 i dio naselja Kola bez struje ostaju od 09:00 do 14:00 časova, dok dijelovi naselja Piskavica, Kneževići i Radosavska struje neće imati od 09:00 do 11:00 časova.

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