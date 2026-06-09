Do Tivta iz Banjaluke za 35 minuta

Banjaluka – Tivat za 35 minuta. Obezbijeđeno je to novom linijom sa banjalučkog aerodroma do crnogorskog primorja. U promotivnom periodu cijena povratne karte bila je 107 eura, uz prtljag od 23 kilograma i 8 ručnog prtljaga. Letovi saobraćaju utorkom u jutarnjim časovima i petkom u kasnim popodnevnim časovima.

"Za razliku od prethodne dvije godine građani imaju priliku za nekih 35 minuta da dođu do crnogorskog primorja, a to je nešto što su nam građani i tražili prethodne dvije godine i na čemu smo radili kako bi zaobišli čekanja na graničnim prelazima i kako bi olakšali ljetovanje građanima.U narednom periodu zavisno od popunjenosti aviona cijene će varirati kao i u svakoj drugoj aviokompaniji", rekla je Valentina Kecman, v.d. direktora „Aerodromi Republike Srpske“.

Prvi putnici na ovom letu su bili predstavnici crnogorskih aviokompanija, koji su istakli da su vrlo zadovoljni uspostavljanjem avioveze između Banjaluke i Tivta.

"Baš mi je posebno važno, evo da sam na ovome letu ovdje i naravno želim svim onim putnicima koji će vjerujem u velikom broju dolaziti u crnogorsko primorje, u Tivat, koji je vrata Boke, da će se osjećati ugodno, dobro, i da ćemo jednako ovako dobro i toplu dobrodošlicu upriličiti u Crnoj Gori", rekao je Roko Tolić, direktor „Aerodroma Crne Gore“.

"Uložili smo određeni napor, ali nećemo reći da se danas desilo nešto novo, osim leta koji je novi, sve ostalo je staro, stara poznanstva, prijatelji i rođaci", rekao je Vukadin Stojanović, direktor „Air Montenegro“.

U planu su i nove linije sa Crnom Gorom i to u zimskom periodu. Crnogorske aviokompanije nastoje da se uvede let Banjaluka – Podgorica, kako bi Republika Srpska i van sezone imala aviokonekcije sa Crnom Gorom.

"Nismo smjeli ništa govoriti, dok na koncu nije realizirano, još do prije nekakvih dva-tri mjeseca bilo je pitanje hoće li ili neće i na koncu evo svi su stavili velike napore, meni je drago ne samo da je linija krenula nego da je i uspješna", rekao je Alen Šćurica, vazduhoplovni analitičar.

Važno je da se Srpska otvara prema regionu i Evropi, poruka je resornog ministra.

"Važno je da se otvaramo prema destinacijama, kako u okruženju tako, nadam se, vrlo brzo i širom regiona i Evrope, Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo će učiniti sve da ovo bude samo jedan u nizu novih letova na Aerodromu Banjaluka", rekao je Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

U Banjaluku je avion „Er Montenegra“ sletio u prijepodnevnim časovima, i na taj način ozvaničio novu liniju na Aerodromu Republike Srpske za ovu ljetnu sezonu 2026. godine.