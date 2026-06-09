Za 35 minuta do crnogorskog primorja: Avion iz Crne Gore sletio na banjalučki aerodrom

Prvi putnici promotivnog leta Tivat-Banjaluka avionom "Er Montenegro" sletjeli su na Međunarodni aerodrom Banjaluka.

Valentina Kecman, v.d. direktora "Aerodromi Republike Srpske", istakla je da je linija Tivat-Banjaluka od velike važnosti za građane Republike Srpske, zbog uspostavljanja avio linije Srpske i Crne Gore.

Istakla je da građani Srpske imaju priliku da za nekih 35 minuta dođu do crnogorskog primorja.

Kada je riječ o cijeni karata za ovu avionsku liniju, Kecmanova je istakla da je promotivna povratna karta 107 evra, te da će let biti dva puta sedmično.

Nakon slijetanja aviona održaće se svečanost povodom realizacije promotivnog leta, kojoj će prisustvovati ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović.