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Danas prvi let sa banjalučkog Aerodroma za Tivat.

Uspostavljanjem nove linije, putnicima iz BiH omogućava se brz i efikasan pristup crnogorskom primorju. Istovremeno se putnicima iz Crne Gore otvara direktna veza sa Banjalukom i širim regionom. Društvo AMS upozorava vozače: Oprez, mogući odroni

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