Bejbi bum u Srpskoj: Rođeno 30 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci, 14. Bijeljina i Doboj i Gradiška bogatiji su za po četiri bebe.

Po jedna beba rođena je u Istočnom Sarajevu, Trebinju, Nevesinju i Zvorniku.