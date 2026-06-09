Bejbi bum u Srpskoj: Rođeno 30 beba

Autor:ATV
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci, 14. Bijeljina i Doboj i Gradiška bogatiji su za po četiri bebe.
Po jedna beba rođena je u Istočnom Sarajevu, Trebinju, Nevesinju i Zvorniku.
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