Logo
Large banner

Bejbi bum u Srpskoj: Rođeno 30 beba

Autor:

ATV
09.06.2026 07:32

Komentari:

0
beba porodilište
Foto: Pexel/ Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci, 14. Bijeljina i Doboj i Gradiška bogatiji su za po četiri bebe.

Po jedna beba rođena je u Istočnom Sarajevu, Trebinju, Nevesinju i Zvorniku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

rođene bebe

beba

porodilište

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 9. jun: Šta zvijezde danas poručuju?

1 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Sporazum sa Iranom moguć u narednim danima

1 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Dvoje mladih poginulo kod Zadra: Objavljen jeziv snimak prije tragedije

1 h

0
Школске клупе у учионици.

Region

Reanimacija dječaka koji se ugušio krofnom trajala 45 minuta: Tragedija potresla Zagreb

1 h

0

Više iz rubrike

Православље, црква

Društvo

Danas je Sveti sveštenomučenik Terapont: Vjeruje se da njegova molitva donosi iscjeljenje

1 h

0
плесање плес музика

Društvo

Naučnici otkrili kako muškarci trebaju plesati da bi bili privlačniji ženama

10 h

0
Живе са 1.000 КМ мјесечно и моле за помоћ: Унук не ради ништа, а свима је сумњив

Društvo

Žive sa 1.000 KM mjesečno i mole za pomoć: Unuk ne radi ništa, a svima je sumnjiv

11 h

0
врућина висока температура

Društvo

Sladić otkrio kada toplotni talas stiže u BiH

12 h

0

  • Najnovije

08

52

Seks-skandal trese Hag: Suspendovan glavni tužilac

08

34

Velika akcija policije: Pretresi u Kalesiji, Živinicama i više gradova u Srpskoj

08

30

Danas prvi let sa banjalučkog Aerodroma za Tivat

08

21

Vens: Politika SAD prema Iranu vodiće se američkim interesima

08

16

Smrtonosna tiha prijetnja: Nije samo hrana, ovih 5 stvari vam "truje" krv

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner