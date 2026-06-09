Dnevni horoskop za 9. jun: Šta zvijezde danas poručuju?

Ovan

Na poslu se otvara mogućnost za kraće putovanje. U ljubavi, zauzeti rješavaju sitan nesporazum oko zajedničkog slobodnog vremena, dok slobodni pokreću razgovor sa osobom koju dugo poznaju. Manje se izlažite suncu.

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Bik

Uspješno privodite kraju komplikovan projekat, što vam donosi veliko olakšanje. Emotivni odnosi su stabilni, ali biste mogli da iznenadite partnera neočekivanom idejom. Slobodni na poslu primjećuju poglede nekoga ko im se potajno divi. Osjećate se vitalno i snažno.

Blizanci

Danas pronalazite rješenja za komplikovane situacije, pa vam se kolege obraćaju za pomoć. U vezi je potrebno više uzajamnog povjerenja kako biste prevazišli probleme. Slobodni dobijaju iznenadnu poruku od prijatelja koji predlaže zajednički izlazak. Potrebno vam je više sna.

Rak

Finansijska situacija se popravlja zahvaljujući neplaniranom prilivu novca. Zauzeti uživaju u romantičnoj šetnji i dugim razgovorima. Slobodni osjećaju leptiriće u stomaku zbog osobe koju su tek nedavno upoznali. Mogući su problemi sa varenjem.

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Lav

Pritisak na radnom mjestu raste, ali vaša energija pomaže da sve obaveze završite. Partner planira zajedničko putovanje i jedva čeka da vam iznese detalje. Slobodni privlače pažnju gdje god da se pojave svojom harizmom. Smanjite unos slatkiša.

Djevica

Dan je idealan za organizaciju i pravljenje dugoročnih poslovnih planova. U ljubavi, zauzeti doživljavaju prelijepe trenutke nježnosti, slobodni stupaju u kontakt sa osobom koja dijeli njihov smisao za humor. Unesite više magnezijuma.

Vaga

Uspješno balansirate između privatnih obaveza i poslovnih zahtjeva. Emotivni odnosi se razvijaju u dobrom smjeru, slobodni su skloni maštanju i ne prestaju da misle na novu osobu. Moguća je prolazna prehlada.

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Škorpija

Vaša intuicija je danas odlična, pa je iskoristite pri donošenju važnih odluka. Zauzeti osjećaju duboku povezanost sa voljenom osobom, slobodni dobijaju poziv za kafu od nekoga ko im je već dugo zanimljiv. Više se odmarajte.

Strijelac

Nove ideje koje danas iznesete na sastanku naići će na opšte oduševljenje. U ljubavi, voljena osoba čini sve kako bi vas oraspoložila nakon napornog dana. Slobodni se sjajno zabavljaju u velikom društvu i šire pozitivnu energiju. Pazite na kičmu pri sjedenju.

Jarac

Pokazujete veliku odgovornost na poslu, što ne prolazi nezapaženo kod ljudi. Zauzeti zajedno sa partnerom planiraju kupovinu nekog većeg uređaja za domaćinstvo. Slobodni otkrivaju da imaju mnogo zajedničkih tema sa osobom koju često sreću u teretani. Kontrolišite krvni pritisak, prenosi Glas Srpske.

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Vodolija

Dan donosi pregršt kreativnih rješenja i lakoću u komunikaciji. U emotivnim odnosima konačno vlada mir nakon perioda koji je bio ispunjen raspravama, slobodni su spremni da naprave prvi korak. Izbjegavajte brzu hranu.

Ribe

Povoljan je trenutak za potpisivanje važnih ugovora. Zauzeti uživaju u pripremi zajedničke večere sa voljenom osobom. Slobodni se susreću sa zanimljivim pogledom osobe koja im šalje suptilne signale. Moguća je iscrpljenost.