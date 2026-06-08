Danas se život mijenja iz korijena za ova tri znaka

Ponedjeljak, 8. jun, za pojedine horoskopske znakove donosi važan preokret. Nakon perioda nesigurnosti, odlaganja i čekanja da se stvari same slože, dolazi trenutak kada postaje jasno da je vrijeme za akciju.

Astrolozi smatraju da snažan uticaj Neptuna donosi suočavanje sa realnošću i priliku da se naprave koraci koji su dugo bili odlagani. Za mnoge će ovo biti dan buđenja, ali tri horoskopska znaka Zodijaka posebno će osjetiti nalet odlučnosti i želju da konačno uzmu stvari u svoje ruke.

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Rak

Rakovi su često skloni tome da potrebe drugih stavljaju ispred svojih. Posljednjih mjeseci mnogi pripadnici ovog znaka osjećali su se kao da stoje u mjestu, razapeti između sopstvenih želja i očekivanja okoline. Sada dolazi trenutak kada će shvatiti da više ne mogu da odlažu važne odluke. Bilo da je riječ o ljubavi, poslu ili velikoj životnoj promjeni, Rakovi će konačno skupiti hrabrost da krenu putem koji su dugo priželjkivali.

Djevica

Djevice su poznate po tome što vole da sve drže pod kontrolom. Međutim, upravo ih potreba za savršenstvom često sprečava da naprave prvi korak. Ovaj period donosi im važno saznanje - idealni uslovi možda nikada neće doći. Umjesto čekanja, Djevice će biti spremne da rizikuju i pokrenu planove koje su dugo držale po strani. Upravo u toj spontanosti krije se njihov najveći uspjeh.

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Ribe

Ribe će najintenzivnije osjetiti energiju ovog tranzita. Sve ono o čemu su maštale i što su do sada smatrale nedostižnim, odjednom će djelovati mnogo realnije. Pred njima je period u kojem će morati da vjeruju sebi više nego ikada. Važna vrata se otvaraju, ali samo ukoliko budu spremne da naprave prvi korak. Umjesto sumnji i izgovora, dolazi vrijeme konkretnih poteza.

(Žena Blic)