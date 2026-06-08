Logo
Large banner

Danas se život mijenja iz korijena za ova tri znaka

Autor:

ATV
08.06.2026 12:55

Komentari:

0
Хороскоп
Foto: pexels/ Gabriela Hughes

Ponedjeljak, 8. jun, za pojedine horoskopske znakove donosi važan preokret. Nakon perioda nesigurnosti, odlaganja i čekanja da se stvari same slože, dolazi trenutak kada postaje jasno da je vrijeme za akciju.

Astrolozi smatraju da snažan uticaj Neptuna donosi suočavanje sa realnošću i priliku da se naprave koraci koji su dugo bili odlagani. Za mnoge će ovo biti dan buđenja, ali tri horoskopska znaka Zodijaka posebno će osjetiti nalet odlučnosti i želju da konačno uzmu stvari u svoje ruke.

Ауточистилица

Gradovi i opštine

Autočistilica za čistije ulice

Rak

Rakovi su često skloni tome da potrebe drugih stavljaju ispred svojih. Posljednjih mjeseci mnogi pripadnici ovog znaka osjećali su se kao da stoje u mjestu, razapeti između sopstvenih želja i očekivanja okoline. Sada dolazi trenutak kada će shvatiti da više ne mogu da odlažu važne odluke. Bilo da je riječ o ljubavi, poslu ili velikoj životnoj promjeni, Rakovi će konačno skupiti hrabrost da krenu putem koji su dugo priželjkivali.

Djevica

Djevice su poznate po tome što vole da sve drže pod kontrolom. Međutim, upravo ih potreba za savršenstvom često sprečava da naprave prvi korak. Ovaj period donosi im važno saznanje - idealni uslovi možda nikada neće doći. Umjesto čekanja, Djevice će biti spremne da rizikuju i pokrenu planove koje su dugo držale po strani. Upravo u toj spontanosti krije se njihov najveći uspjeh.

Звезда

Fudbal

Crvena zvezda bez Lige šampiona, klub nije dobio UEFA licencu

Ribe

Ribe će najintenzivnije osjetiti energiju ovog tranzita. Sve ono o čemu su maštale i što su do sada smatrale nedostižnim, odjednom će djelovati mnogo realnije. Pred njima je period u kojem će morati da vjeruju sebi više nego ikada. Važna vrata se otvaraju, ali samo ukoliko budu spremne da naprave prvi korak. Umjesto sumnji i izgovora, dolazi vrijeme konkretnih poteza.

(Žena Blic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Horoskop

astrologija

Astrolozi

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Полиција Србија

Hronika

Tužna sudbina: Djevojčica nedavno ostala bez oca pa se utopila u Velikoj Moravi

4 h

0
Крупни план паметног телефона који приказује апликације друштвених медија на жутој позадини.

Nauka i tehnologija

Zabrana društvenih mreža za tinejdžere: Kazne do 2.5 miliona dolara ako imaju profile

4 h

0
Свесрпски куп

Fudbal

Svesrpski kup okuplja srpske timove iz cijelog svijeta

4 h

0
Нови контејнери у Бањалуци

Banja Luka

Ove banjalučke ulice dobijaju nove kontejnere

4 h

0

Više iz rubrike

Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za ponedjeljak: Kome su zvijezde naklonjene danas?

9 h

0
Горила у руци држи храну.

Zanimljivosti

Životinje predvidjele ishod Mundijala: Koga su izabrale gorile, a koga puma?

1 d

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop ua 7. jun: Koga danas očekuju zanimljivi susreti?

1 d

0
Дјевојка се смије и држи жути балон у руци

Zanimljivosti

Ove znakove čeka najbolje ljeto ikada

1 d

0

  • Najnovije

16

37

Đoković poslao poruku Zverevu: "Srećan sam što si uspio"

16

36

Drama na nebu: Lovci F-16 ometali avion sa ministrima odbrane zemalja EU

16

30

Napravite domaći sladoled od samo jednog sastojka: D‌jeca će ga obožavati

16

21

Iran: Brodovi plaćaju do dva miliona dolara za prolaz kroz Hormuz

16

20

Kako pravilno čuvati hljeb kako bi duže ostao svjež tokom ljetnih mjeseci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner