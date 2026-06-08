Horoskop za ponedjeljak: Kome su zvijezde naklonjene danas?

Ovan

Na poslu vas može sačekati zadatak koji traži brzu reakciju i dobru organizaciju. Oni koji su slobodni mogu započeti zanimljiv razgovor s osobom koju upoznaju kroz svakodnevne obaveze. Oni koji su u vezama mogu očekivati kratak razgovor o planovima s partnerom. Ne pretjerujte s obavezama kako biste sačuvali energiju.

Bik

Na poslu ćete mirno završiti obaveze iz prošle sedmice. Oni koji su slobodni mogu upoznati nekoga kroz prijatelje. Oni koji su u vezama mogu očekivati prijatan razgovor s partnerom. Prijalo bi vam više kretanja.

Blizanci

Na poslu vam razgovor može donijeti korisnu informaciju. Oni koji su slobodni mogu započeti zanimljivo dopisivanje. Oni koji su u vezama mogu uživati u vedroj atmosferi s partnerom. Moguć je blagi mentalni umor.

Rak

Na poslu ćete pokazati strpljenje u rješavanju važnog zadatka. Oni koji su slobodni mogu upoznati ozbiljnu osobu. Oni koji su u vezama mogu očekivati podršku partnera. Prijaće vam mirniji tempo.

Lav

Na poslu ćete imati priliku da iznesete svoje mišljenje. Oni koji su slobodni mogu privući pažnju nove osobe. Oni koji su u vezama mogu dogovoriti izlazak s partnerom. Energija je dobra.

Djevica

Na poslu ćete se baviti organizacijom obaveza. Oni koji su slobodni mogu započeti razgovor s nekim iz okruženja. Oni koji su u vezama mogu očekivati stabilnu atmosferu. Napravite kratku pauzu tokom dana.

Vaga

Na poslu vam razgovor može pomoći da sagledate situaciju drugačije. Oni koji su slobodni mogu upoznati zanimljivu osobu. Oni koji su u vezama mogu očekivati potrebu za kompromisom. Zdravlje je stabilno.

Škorpija

Na poslu ćete biti uporni u rješavanju zadatka. Oni koji su slobodni mogu osjetiti snažnu privlačnost. Oni koji su u vezama mogu imati iskren razgovor. Energija je dobra.

Strijelac

Na poslu vam nova ideja može donijeti drugačiji pristup. Oni koji su slobodni mogu upoznati nekoga spontano. Oni koji su u vezama mogu uživati u vedroj atmosferi. Potrebno vam je više kretanja.

Jarac

Na poslu ćete razmišljati o dugoročnim planovima. Oni koji su slobodni mogu upoznati ozbiljnu osobu. Oni koji su u vezama mogu razgovarati o budućnosti. Zdravlje je vrlo dobro.

Vodolija

Na poslu vam razgovor može donijeti dobru ideju. Oni koji su slobodni mogu upoznati osobu sličnih interesovanja. Oni koji su u vezama mogu očekivati promjenu planova. Energija je stabilna.

Ribe

Na poslu ćete dobiti inspiraciju kroz razgovor. Oni koji su slobodni mogu započeti prijatan kontakt. Oni koji su u vezama mogu očekivati više pažnje. Odvojite vrijeme za odmor.