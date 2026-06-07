Dnevni horoskop ua 7. jun: Koga danas očekuju zanimljivi susreti?

Drugi dan vikenda donosi priliku za predah, druženje i punjenje baterija, a pojedinim znakovima Zodijaka i nove izazove, kako na poslovnom tako i na ljubavnom planu.

Dok će neki uživati u miru i porodičnom okruženju, druge očekuju zanimljivi susreti, važni razgovori i prilika da ostvare davno zamišljene planove. Saznajte šta su vam zvijezde pripremile za danas.

Ovan

Bez obzira na to što je nedjelja, za vas je i danas dan za brojne aktivnosti. Nemojte pretjerivati ni u čemu i neka odmor bude vaš prioritet. Svi uslovi za uživanje na ljubavnom planu su ispunjeni, bilo da je riječ o zajedničkim aktivnostima ili opuštanju u udobnosti sopstvenog doma.

Bik

Najvjerovatnije nemate ni razloga ni potrebe za dodatnim fizičkim aktivnostima. Nedjelja je, opustite se, ali nemojte baš sasvim da se uspavate. Izoštrite čula za blage signale nezadovoljstva koje vam šalje voljena osoba. Izađite zajedno u laganu šetnju.

Blizanci

Tokom ovog dana bićete veoma raspoloženi za sve vidove komunikacije. Ponekad ste skloni pretjerivanju, pa pripazite da ne dajete olako nerealna obećanja. Podijelite svoju pozitivnu energiju sa dragom osobom i učinite da vam ovaj dan oboma ostane u lijepom sjećanju.

Rak

Moguće je da već izvjesno vrijeme razmišljate o poslovnom partnerstvu sa nekim od bliskih prijatelja. Razgovarajte otvoreno i, najvjerovatnije, možete doći do okvirnog dogovora. Na privatnom planu postoji mogućnost za neko prijatno iznenađenje. Dobro se odmorite.

Lav

Imate dovoljno energije da obavite sve što ste za danas isplanirali. Nemojte sami sebe preopteretiti dodatnim obavezama. Dogovorite se sa bliskom osobom da negdje izađete i lijepo se provedete. Nemojte zapostaviti fizičke aktivnosti i pravilnu ishranu.

Djevica

Za vas ni nedjelja nije dan kada se odmarate od analiziranja urađenog i pravljenja planova za nove poslovne izazove. Nije loše da ponekad nešto ostavite i za sutra. Uz zakusku i lijep razgovor provedite prijatno veče okruženi dragim osobama.

Vaga

Drugi dan vikenda trebalo bi da protekne u relativno mirnoj atmosferi. Obavili ste sve što ste planirali i sada možete da predahnete. Sticaj pozitivnih okolnosti danas ide u vašu korist i moguće je neko lijepo iznenađenje. Prijala bi vam fizička aktivnost.

Škorpija

Za vas i danas ima posla, mada u nešto manjem obimu nego inače. Ima stvari koje bez ikakve griže savjesti možete ostaviti za sutra. Posvetite više pažnje voljenoj osobi i ugađajte jedno drugom koliko god je to moguće. Pođite zajedno na neko mjesto gdje će oboma biti ugodno.

Strijelac

Veoma precizno i realno isplanirali ste svoje današnje aktivnosti i ne dozvoljavate da vam bilo ko nameće dodatne obaveze. Na emotivnom planu sve teče svojim tokom i nema razloga za brigu. Prijalo bi vam druženje i izlazak sa prijateljima. Zdravlje je odlično.

Jarac

Tokom drugog dana vikenda ne bi trebalo očekivati neke značajne izmjene planova u odnosu na prethodni dan. Energiju usmjeravate na planiranje jednog lijepog iznenađenja za osobu iz vašeg porodičnog okruženja. Dobro se odmorite, jer vas brojne obaveze čekaju sutra.

Vodolija

Pred vama je potencijalno odličan dan za različite aktivnosti, bilo da su kreativne ili poslovne. Danas ne bi trebalo da pokrećete važna pitanja sa bliskom osobom, jer je malo vjerovatno da ćete uspjeti da se usaglasite. Dobrog ste zdravlja.

Ribe

Relativno opušten dan je pred vama. Ne bi trebalo da žurite sa novim idejama, niti da se opterećujete dodatnim obavezama. Za slobodne predstavnike ovog znaka može se dogoditi novo poznanstvo koje bi moglo prerasti u nešto više. Zdravlje vam je odlično.

(Glas Srpske)