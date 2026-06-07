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Upozorenje za putnike: Kolone na granicama, čeka se satima

Autor:

ATV
07.06.2026 09:12

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Гужве на граничном прелазу Свилај.
Foto: AMS RS

Višečasovna čekanja jutros su zabilježena na više graničnih prelaza prema Hrvatskoj.

Gužve su na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Gradiška, Brod i Orašje, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Granični prelaz

Stanje na granicama

gužve na granici

Auto-moto savez Republike Srpske

Republika Srpska

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