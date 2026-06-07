Upozorenje za putnike: Kolone na granicama, čeka se satima

Višečasovna čekanja jutros su zabilježena na više graničnih prelaza prema Hrvatskoj.

Gužve su na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Gradiška, Brod i Orašje, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, prenosi Srna.