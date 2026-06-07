Vrijeme se mijenja, evo šta meteorolozi kažu za danas

Republika Srpska i BiH danas uživaju u gotovo ljetnim temperaturama, ali meteorolozi upozoravaju da bi poslijepodnevni časovi mogli da donesu promjenu vremena.

Nakon prijatnog jutra, danas nas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Živa u termometru danas će se kretati do čak 31 stepen Celzijusov, što znači da je danas idealan dan za boravak na otvorenom.

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Ipak, pripremite se na „preokret“ - poslije podne dolazi do umjerenog razvoja oblačnosti, koja se kreće od jugozapada ka istoku, što bi pojedinim krajevima moglo da donese slabu kišu.

Temperature danas:

Maksimalna dnevna: od 25 do 31 stepen.

U višim predjelima: oko 21 stepen.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, dok će na jugu zemlje večeras pojačati bura.

Dok su stanovnici Hercegovine od ranog jutra uživali u suncu, u ostatku zemlje jutro je počelo uz dosta niske oblačnosti. Najsvježije je bilo na Sokocu (12 stepeni), dok su u Mostaru i Gradačcu u 8.00 časova već izmjerena 21 stepen.

Banjaluka je jutro dočekala sa prijatnih 17 stepeni, što je uvod u još jedan topao i sunčan dan pred nama.