Tužna sudbina: Djevojčica nedavno ostala bez oca pa se utopila u Velikoj Moravi

Stravična tragedija pogodila je selo Donja Livadica kod Velike Plane, gdje se u Velikoj Moravi utopila djevojčica rođena 2012. godine.

Ronioci Žandarmerije su nakon potrage locirali i izvukli njeno tijelo iz reke.

Ova nesreća dodatno je potresla lokalnu zajednicu jer je riječ o djetetu koje je pretrpjelo tešku porodičnu tragediju - djevojčica je nedavno ostala bez oca, a sa majkom je živjela u veoma teškim i oskudnim životnim uslovima.

Prema prvim informacijama, dvije devojčice su prvobitno šetale pored rijeke, a potom su odlučile da uđu u vodu i da se okupaju.

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Drama je uslijedila kada je jedna djevojčica uspjela da izađe iz Velike Morave, dok je druga ostala u vodi i nestala ispod površine.

Na lice mjesta su odmah alarmirane nadležne službe, a u potragu su se uključili i ronioci Žandarmerije, koji su, nažalost, pronašli i izvukli tijelo četrnaestogodišnjakinje.

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Istraga je u toku i ona će utvrditi sve tačne okolnosti ove velike tragedije.

(Telegraf)