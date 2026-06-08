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Tragedija za tragedijom: Utopila se još dva dječaka u Velikoj Moravi

Autor:

ATV
08.06.2026 12:02

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Dva dječaka (15) nastradala su juče oko 17 sati u Stalaću kod Kruševca.

Dječaci su se utopili u Velikoj Moravi.

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Hronika

Djevojčica (13) se utopila u rijeci: Tragedija u Srbiji

Prema nezvaničnim saznanjima, dječaci su pecali ispod Starog željezničkog mosta kada ih je, kako se sumnja, povukao vir.

(Blic)

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Tagovi :

Velika Morava

tragedija

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