Tragedija za tragedijom: Utopila se još dva dječaka u Velikoj Moravi

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Dva dječaka (15) nastradala su juče oko 17 sati u Stalaću kod Kruševca.

Dječaci su se utopili u Velikoj Moravi. Hronika Djevojčica (13) se utopila u rijeci: Tragedija u Srbiji Prema nezvaničnim saznanjima, dječaci su pecali ispod Starog željezničkog mosta kada ih je, kako se sumnja, povukao vir. (Blic)

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