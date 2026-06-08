Tragedija za tragedijom: Utopila se još dva dječaka u Velikoj Moravi

Autor:ATV
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Dva dječaka (15) nastradala su juče oko 17 sati u Stalaću kod Kruševca.
Dječaci su se utopili u Velikoj Moravi.
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Djevojčica (13) se utopila u rijeci: Tragedija u Srbiji
Prema nezvaničnim saznanjima, dječaci su pecali ispod Starog željezničkog mosta kada ih je, kako se sumnja, povukao vir.
(Blic)
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