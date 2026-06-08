Kroz grad šetao sa pištoljem: Albanac uhapšen u Crnoj Gori

Policija je u Ulcinju uhapsila E.L. državljanina Albanije zato što je pružao otpor prilikom oduzimanja startnog pištolja.

On se sumnjiči za krivično djelo ometanje policijiskih službenika u vršenju službene dužnosti, saopšteno je iz Uprave policije.

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“Policijski službenici su, naime, sinoć oko 19.00 časova došli do saznanja da jedno lice šeta ulicom Ulcinja sa pištoljem za pojasom. Odmah su postupili po saznanju i u jednom ugostiteljskom objektu ubrzo pronašli lice, E. L. (34), državljanina Republike Albanije, koji je za pojasom imao pištolj koji je od njega odmah oduzet", navodi se u saopštenju.

"Utvrđeno je da se radi o startnom pištolju „Blow“ cal. 9mm. Lice je odbilo da pođe sa policijskim službenicima, a potom je pružilo pasivni otpor, hvatajući se rukama za vrata službenog vozila, nakon čega su policijski službenici prema njemu upotrebili sredstva prinude – fizičku snagu (polugu na laktu) i sredstva za vezivanje”, stoji u policijskom saopštenju.

U odvojenoj aktivnosti, policija je pretresom jednog objekta u Ulcinju pronašla i oduzela lovačku pušku.

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“Naime, pretresom porodične kuće G.K. iz Ulcinja, izvršenim na osnovu prethodno inicirane i od Osnovnog suda u Ulcinju pribavljene naredbe, pronađena je lovačka puška, nepoznate marke i kalibra, bez fabričkog broja, za koju G.K. nije posjedovao potrebnu dokumentaciju”, navode iz UP.

Puška je oduzeta, a o događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji će se nakon vještačenja izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja.

(Telegraf.rs)