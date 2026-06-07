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U autu pronađeno 14 kilograma droge: Uhapšen muškarac (27)

Autor:

ATV
07.06.2026 18:29

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Дрога кеса запљена
Foto: Pexels

Policija u Zagrebu pronašla je više od 14,5 kilograma hašiša i marihuane u automobilu slovenačke registracije kojim je upravljao 27-godišnjak.

Tokom kontrole vozila u zagrebačkom naselju Trešnjevka policija je uočila prepravke na zadnjem sjedištu i u gepeku. Prilikom pretresa pronašla je 10,2 kilograma hašiša i 4,4 kilograma marihuane.

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Policija je kriminalističkom istragom utvrdila da je 27-godišnjak nabavljao veće količine droge radi dalje preprodaje, te je skrivao u vozilu, saopštila je zagebačka Policijska uprava.

Uhapšeni 27-godišnjak predat je u pritvor i protiv njega je podnesena krivična prijava.

(SRNA)

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Tagovi :

Hrvatska

hapšenje

Droga

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