U autu pronađeno 14 kilograma droge: Uhapšen muškarac (27)

Autor:ATV
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Policija u Zagrebu pronašla je više od 14,5 kilograma hašiša i marihuane u automobilu slovenačke registracije kojim je upravljao 27-godišnjak.
Tokom kontrole vozila u zagrebačkom naselju Trešnjevka policija je uočila prepravke na zadnjem sjedištu i u gepeku. Prilikom pretresa pronašla je 10,2 kilograma hašiša i 4,4 kilograma marihuane.
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Policija je kriminalističkom istragom utvrdila da je 27-godišnjak nabavljao veće količine droge radi dalje preprodaje, te je skrivao u vozilu, saopštila je zagebačka Policijska uprava.
Uhapšeni 27-godišnjak predat je u pritvor i protiv njega je podnesena krivična prijava.
(SRNA)
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