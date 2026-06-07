Banjalučanin Saša Stojaković u polufinalu Zvezda Granda

Autor:ATV
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Banjalučanin Saša Stojaković prošao je u polufinale takmičenja "Zvezde Granda".
Stojaković se predstavio sa dvije pjesme “Lejla” grupe Hari Mate Hari i “Pisaću joj pisma duga” od Zdravka Čolića.
Banjalučanin je u obje pjesme briljirao, a “Lejlu” je izveo maestralno.
Publika je pjesmu popratila ovacijama, a žiri je imao samo riječi hvale za Stojakovića, prenosi portal "Nezavisne".
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