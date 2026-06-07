Logo
Large banner

Banjalučanin Saša Stojaković u polufinalu Zvezda Granda

Autor:

ATV
07.06.2026 18:01

Komentari:

0
Саша Стојаковић
Foto: Screenshot

Banjalučanin Saša Stojaković prošao je u polufinale takmičenja "Zvezde Granda".

Stojaković se predstavio sa dvije pjesme “Lejla” grupe Hari Mate Hari i “Pisaću joj pisma duga” od Zdravka Čolića.

Banjalučanin je u obje pjesme briljirao, a “Lejlu” je izveo maestralno.

Publika je pjesmu popratila ovacijama, a žiri je imao samo riječi hvale za Stojakovića, prenosi portal "Nezavisne".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saša Stojaković

Zvezde Granda

Banjaluka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Зорица Брунцлик на бини стоји и пјева у шљокичастом сакоу.

Scena

Zorica Brunclik otkrila da nema mobilni telefon

3 h

0
Дејан Петровић у емисији.

Scena

Kćerka Dejana Petrovića pretučena jer je odbila udvarača

7 h

0
Пјецачица Лепа Лукић

Scena

Lepa Lukić pala u prodavnici, završila u Urgentnom centru

8 h

0
Јелисавета Орашанин и Милош Теодосић позирају загрљени.

Scena

Miloš Teodosić i Jelisaveta Orašanin stavili tačku na brak nakon 9 godina: Da li je ovo razlog?

23 h

0

  • Najnovije

20

29

Uniforme pred vratima banjalučkih škola

20

22

''PSS-u smeta da Piskavica dobije vrtić''

19

54

Zverev nakon velike muke došao do istorijskog trofeja

19

51

Obilježavanje 34. godišnjice Lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske u Srpcu

19

42

Oglasila se policija o novoj pucnjavi u BiH: Više osoba u bolnici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner