Banjalučanin Saša Stojaković u polufinalu Zvezda Granda

Banjalučanin Saša Stojaković prošao je u polufinale takmičenja "Zvezde Granda".

Stojaković se predstavio sa dvije pjesme “Lejla” grupe Hari Mate Hari i “Pisaću joj pisma duga” od Zdravka Čolića.

Banjalučanin je u obje pjesme briljirao, a “Lejlu” je izveo maestralno.

Publika je pjesmu popratila ovacijama, a žiri je imao samo riječi hvale za Stojakovića, prenosi portal "Nezavisne".